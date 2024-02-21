Группа «Парк Горького» выпустила первый русскоязычный сингл – легендарная «Девочка из Нью-Йорка» в новой аранжировке

Мощное звучание, энергетика и впечатляющие гитарные партии — группа «Парк Горького» представила первый за всю свою историю сингл на русском языке, сделанный в лучших традициях группы и всего мирового рока. Он называется «Девочка из Нью-Йорка», войдет в состав нового, долгожданного альбома команды «One World Freedom» («Свобода всему миру») и прозвучит 1 марта на большом концерте в «Крокус Сити Холле».

Стас Намин, создатель и продюсер «Парка Горького», написал эту композицию на стихи Евгения Евтушенко еще в 1986 году после своих первых концертов в Нью-Йорке. Она вошла в сборник лучших песен его культового коллектива «Цветы», а теперь получила новую жизнь в более тяжелой и динамичной аранжировке в исполнении одной из лучших российских рок-групп на современной сцене.

Стихотворение Евтушенко, текст которого звучит в песне, в оригинале называется «Битница» и рассказывает о представительнице так называемого «бит-поколения» — нонкомформистского, андеграундного молодежного движения 1940-х годов. Сам термин «битники» придумал в 1948 году писатель Джек Керуак. Движение начало формироваться в студенческих кругах Колумбийского университета, где Люсьен Карр познакомил Керуака, Гинзберга и Берроуза, которые впоследствии стали главными представителями «бит-поколения». В песне «Парка Горького» русский текст сочетается со вставками на английском, став таким же миксом, как и интернациональный состав группы.

«“Девочка из Нью-Йорка” — знаковая композиция, рожденная благодаря большому туру “Цветов” по США. Тогда в Америке я познакомился с известными рок-музыкантами, а после концерта на Манхэттене и пресс-конференции в Hard Rock Cafe в день рождения Джона Леннона Йоко Оно пригласила меня в их с Джоном легендарную квартиру в “Дакоте”. В тот день Йоко рассказала мне о знаменитом романе Gorky Park, и я решил использовать это название для своей новой группы, о которой в тот момент уже много думал» , — вспоминает Стас Намин.

На грядущем шоу в «Крокусе» «Девочка из Нью-Йорка» прозвучит наряду с другими треками из новой пластинки и всеми любимыми хитами. Слушатели соскучились по масштабным рок-концертам международного уровня. Это выступление станет именно таким и откроет мировое турне коллектива в новой инкарнации, которая произошла летом 2022 года на фестивале, посвященном 35-летию продюсерского центра SNC.

Во вновь возрожденный состав группы вошли российские и американские музыканты высочайшего класса: известный в России виртуоз, лидер-гитарист и вокалист Олег Изотов; участник всемирно известных групп Thin Lizzy, Whitesnake и др., бас-гитарист и вокалист Марко Мендоза (США); легендарный барабанщик Кенни Аронофф (США), работавший с культовыми Smashing Pumpkins, Джоном Фогерти, Полом Маккартни, Джо Сатриани и др.; 17-летний российский виртуоз, лидер-гитарист и вокалист Тимофей Григорович; обладающий уникальным голосом, уже известный в России по сольным проектам, лидер-вокалист Сергей Арутюнов, сын легендарного блюзового вокалиста и лидера группы «Лига блюза» Николая Арутюнова.

«Я знаком со Стасом Наминым с 1994 года, и все это время не перестаю восхищаться многогранностью его таланта. Я потрясен, что в современных реалиях ему удалось собрать такой профессиональный международного уровня коллектив, где на равных работают российские и американские исполнители. Для меня очевидно, что сегодняшний «Парк Горького» — это не копия того, что было раньше, а совершенно самостоятельная команда со своим оригинальным ни на кого не похожим творческим лицом и невероятным по качеству звучанием. Я счастлив быть частью этого проекта», — признается Марко Мендоза.

Фото – сайт new.gorkypark-band.ru