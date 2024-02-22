«Тебя ждут»: PALATOV представил новый глубокий трек

Что по-настоящему важно в жизни?

Когда тебя ждут близкие и искренне любящие люди. Это ощущение придаёт желание делать, побеждать и возвращаться из любой точки мира. Эта связь передает колосальный поток энергии и благодаря ей покоряются вершины, выигрываются соревнования и одерживаются победы. Каждого из нас кто-то ждет. Даже если кажется, что ты совсем один, стоит закрыть глаза и почувствовать за спиной поддержку своих родителей, дедушек и бабушек, весь свой Род. Они однозначно желают твоей победы и поддерживают тебя здесь и сейчас в самый сложный момент преодоления.

22 февраля современный артист и музыкант PALATOV представил слушателям новую песню «Тебя ждут», написанную в соавторстве с Валерием Текелем. В музыкальной рок-истории рассказывается о жизни героя, который стремится к своим целям и покоряет всё новые и новые вершины, преодолевая трудности и преграды на своем пути благодаря поддержке близких.

В припевах трека «Тебя ждут», строки которого наполнены мотивацией и мощной энергетикой, раз за разом подчеркивается главная мысль — если в вас кто-то искренне верит и с нетерпением ждет вашего успеха, то никакие бури и преграды не станут причиной для вашего отказа от мечты. Люди, которые всей душой поддерживают любые ваши начинания, действительно заслуживают того, чтобы вы прошли ради них сквозь огонь и воду. А если кто-то критикует вас или даже обвиняет в ошибках, не стоит сдаваться и смотреть назад — продолжайте двигаться вперед, ведь ваша цель уже так близко:

«Если тебя ждут, то буря — не повод,

Бросить, когда трудно. Встать, и по-новой.

Если тебя ждут, то стены — не лимит.

Если то, что любишь там, где-то за ними…»

PALATOV — музыкальный исполнитель, продюсер и сонграйтер, а также совладелец музыкального лейбла Triumph Music. По признанию артиста, любовь к року зародилась в нем еще в детстве и буквально проникла в его ДНК, именно поэтому музыка этого исполнителя с течением времени становится всё более мощной и энергичной. Экспериментируя с разными стилями и образами, PALATOV нашел свою уникальную фишку и манеру исполнения, которые стали узнаваемыми в мире российского шоу-бизнеса. Среди известных работ артиста — треки «СНГ», «Место под солнцем», «Мишутка» и многие другие не менее яркие композиции.