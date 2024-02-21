«Таврида.АРТ» выпускает альбом-трибьют Олега Газманова

21 февраля на музыкальных площадках страны выходит альбом «Эскадрон моих песен шальных 2». Популярные хиты народного артиста РФ Олега Газманова зазвучат в новых аранжировках в исполнении молодых артистов — резидентов арт-кластера «Таврида».
«Мои песни — они как дети, которых я отдал в руки молодых талантливых музыкантов, и было интересно посмотреть, как они заново их «прочитают». Получилось здорово: некоторые аранжировки мне очень понравились!» — поделился Олег Газманов.
В альбом-трибьют вошли такие хиты, как «Туман», «Мне не нравится дождь», «Что такое любовь?», «Единственная моя», «Моя любовь», «Танцуй, пока молодой». Песню «Морячка» перепел Митя Фомин, а сам Олег Газманов исполнил композицию «Храм» совместно с резидентами «Тавриды» и Всероссийским сводным хором Движения Первых — «Хором Первых».
Музыкальным продюсером шоу стал Илья Аноприев, резидент арт-кластера «Таврида». Также в записи альбома приняли участие NANSI & SIDOROV, Natali Ka, Только Настя, Соня Воронина, Таня Гайворонская, Эрик Ахметов, K.KRASH, Айван, RETUNEC, Ефим Фейгензон, Владимир Бабенко, Lebedeva.
В популярных хитах сохраняются изначально заложенные ценности и эмоциональная глубина, а новое прочтение позволяет по-новому прочувствовать творчество Олега Газманова. Молодые голоса наполняют каждую песню смыслом, доступным для молодежи.
Впервые трибьют Олега Газманова был представлен на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» в Крыму летом 2023 года. Тогда в формате шоу зрителям рассказали о творчестве артиста, о его детстве, семье, пути от увлечения музыкой до большой сцены и всенародной славы. В ноябре 2023 года шоу повторили в Москве на выставке «Россия» на ВДНХ.
Теперь обновленные хиты Олега Газманова смогут услышать все желающие.
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