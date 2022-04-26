9 мая группа «ПИКЧИ!» приглашает отметить свой День Рождения в клубе «16 Тонн»

ПИКЧИ! – 4 абсолютно разных парня, каждый из которых хочет сказать что-то важное в своей музыке.

ПИКЧИ! – 4 парня из Пензы, которые ради своей мечты оставили всё и переехали в Москву. Первое время в столице было сложным, музыка не приносила денег, и, чтобы оплатить жилье и еду, вокалист и гитарист идут работать на завод. Барабанщик зарабатывает в аспирантуре, обучая студентов. Бас-гитарист играет свои песни и каверы на Старом Арбате, так его узнает всё уличное сообщество.

Все меняется, когда «ПИКЧИ!» выпускают разрывной боевик «Я ПОДЖИГАЮ СВОЙ ДОМ» и закрепляют успех хитом «ТАКОЙ ЖЕ КАК И Я», записанным вместе с популярной группой «КОСМОНАВТОВ НЕТ». Затем яркое выступление на масштабном рок-фестивале «Fox Rock Fest», и участие в шоу «УЛИЦА», созданном совместно с Музыкой Вконтакте.

Фронтмен группы, Олег Седанцов, стал единственной российской моделью на показе PRADA в Милане, а также на показе Рафа Симонса в Бельгии (в рамках Недели моды).

В конце февраля группа выступила на Юбилейном концерте Виктора Дробыша в ВТБ Арене, где покорила публику новым свежим звучанием хита Григория Лепса «Я тебя не люблю». Выпустив трек в конце марта, «ПИКЧИ!» меньше, чем за неделю собрали свой самый быстрый миллион стримов, получила огромную поддержку от ВК и Яндекс.Музыки.

Единственное, что оставалось неизменным — любовь и поддержка аудитории: «Половина успеха «ПИКЧИ!» принадлежит нашим слушателям. Они всегда были с нами, и День Рождения группы — это наш общий праздник. Мы хотим собрать всех и отпраздновать как следует, устроить жаркий вечер в тусовке друзей, где тебя никто не осудит и царит атмосфера любви и драйва».

Для всех своих гостей «ПИКЧИ!» приготовили подарок: новый EP, который они презентуют прямо со сцены клуба. Доступ к прослушиванию на всех площадках откроется для зрителей за неделю до официальной даты релиза! «Мы приглашаем вас и ваших друзей на наш День Рождения! Приходите на наш концерт!» — ПИКЧИ!

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