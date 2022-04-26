В 22 городских округах Подмосковья пройдет шоу на роликовых коньках «Бременские музыканты»

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы в танцах на льду заслуженный мастер спорта Татьяна Навка и двукратный победитель чемпионата Четырёх континентов в танцах на льду Пётр Чернышёв при поддержке Министерства культуры Московской области представят шоу на роликовых коньках «Бременские музыканты».
В мае шоу пройдет на открытых площадках 22 городских округов Подмосковья.
«Шоу «Бременские музыканты», которое мы открываем в Шаховской, а завершим в Видном, станет своего рода продолжением ледовых шоу, которые больше месяца проходили на катках, в парках и центральных площадях городов региона минувшей зимой, – сказала министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова. – Зрителями ледовых шоу с участием звезд российского фигурного катания на 35 площадках в 23 городских округах стали более 170 тысяч человек. Уверена, что и новое шоу придется по душе жителям и гостям Подмосковья».
Продолжительность шоу «Бременские музыканты» – 1 час. Вход – свободный.
1 мая
- р.п. Шаховская (Городской парк, парк аттракционов, ул. Базаева), 15.00,
- г. Волоколамск (площадь перед администрацией г.о., ул. Революционная, 5), 18.30.
2 мая
- г. Солнечногорск (набережная о. Сенеж, ул. Безверхова), 15.00,
- г. Красногорск (площадь перед ДК «Подмосковье», ул. Ленина, 3), 19.00.
3 мая
- г. Можайск (площадь перед ДС «Багратино», ул. Мира, 15), 15.00,
- г. Наро-Фоминск (Центральный парк, ул. Парк Воровского), 19.00.
7 мая
- г. Дубна (набережная им. Д.И. Менделеева), 15.00,
- г. Сергиев Посад (ПКиО «Скитские пруды», ул. Вифанская), 19.00.
8 мая
- г. Королёв (площадь перед ЦДК им. М.И. Калинина), 15.00,
- г. Мытищи (площадь перед ДК «Яуза», ул. Мира, 2А), 19.00.
14 мая
- г. Ногинск (Центральный городской парк, ул. Леснова), 15.00,
- г. Балашиха, мкрн Железнодорожный (Пестовский парк, ул. Луговая), 19.00.
15 мая
- г. Люберцы (парк «Наташинские пруды», роллердром, ул. Митрофанова), 15.00,
- г. Одинцово (площадь перед администрацией Одинцовского г.о., ул. Маршала Жукова, 28), 19.00.
21 мая
- г. Орехово-Зуево (парк 30-летия Победы, ул. Мадонская), 15.00,
- г. Егорьевск (парк «200 лет Егорьевску», ул. Майора Удачина), 19.00.
22 мая
- г. Коломна (конькобежный центр «Коломна», ул. Набарежная реки Коломенки, 7), 15.00.
- г. Зарайск (центральный парк культуры и отдыха, ул. Советская, 28А), 19.00.
28 мая
- г. Чехов (площадь перед администрацией г.о. Чехов, Советская площадь, 3), 15.00,
- г. Подольск (ПКиО им. В. Талалихина, ул. Рабочая, 5Б), 19.00.
29 мая
- г. Домодедово (ГПКиО «Ёлочки», Каширское ш., 107), 15.00,
- г. Видное (площадь перед кинотеатром «Искра», Советский пр., 2), 19.00.
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