В 22 городских округах Подмосковья пройдет шоу на роликовых коньках «Бременские музыканты»

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы в танцах на льду заслуженный мастер спорта Татьяна Навка и двукратный победитель чемпионата Четырёх континентов в танцах на льду Пётр Чернышёв при поддержке Министерства культуры Московской области представят шоу на роликовых коньках «Бременские музыканты».

В мае шоу пройдет на открытых площадках 22 городских округов Подмосковья.

«Шоу «Бременские музыканты», которое мы открываем в Шаховской, а завершим в Видном, станет своего рода продолжением ледовых шоу, которые больше месяца проходили на катках, в парках и центральных площадях городов региона минувшей зимой, – сказала министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова. – Зрителями ледовых шоу с участием звезд российского фигурного катания на 35 площадках в 23 городских округах стали более 170 тысяч человек. Уверена, что и новое шоу придется по душе жителям и гостям Подмосковья».

Продолжительность шоу «Бременские музыканты» – 1 час. Вход – свободный.

1 мая

р.п. Шаховская (Городской парк, парк аттракционов, ул. Базаева), 15.00,

г. Волоколамск (площадь перед администрацией г.о., ул. Революционная, 5), 18.30.

2 мая

г. Солнечногорск (набережная о. Сенеж, ул. Безверхова), 15.00,

г. Красногорск (площадь перед ДК «Подмосковье», ул. Ленина, 3), 19.00.

3 мая

г. Можайск (площадь перед ДС «Багратино», ул. Мира, 15), 15.00,

г. Наро-Фоминск (Центральный парк, ул. Парк Воровского), 19.00.

7 мая

г. Дубна (набережная им. Д.И. Менделеева), 15.00,

г. Сергиев Посад (ПКиО «Скитские пруды», ул. Вифанская), 19.00.

8 мая

г. Королёв (площадь перед ЦДК им. М.И. Калинина), 15.00,

г. Мытищи (площадь перед ДК «Яуза», ул. Мира, 2А), 19.00.

14 мая

г. Ногинск (Центральный городской парк, ул. Леснова), 15.00,

г. Балашиха, мкрн Железнодорожный (Пестовский парк, ул. Луговая), 19.00.

15 мая

г. Люберцы (парк «Наташинские пруды», роллердром, ул. Митрофанова), 15.00,

г. Одинцово (площадь перед администрацией Одинцовского г.о., ул. Маршала Жукова, 28), 19.00.

21 мая

г. Орехово-Зуево (парк 30-летия Победы, ул. Мадонская), 15.00,

г. Егорьевск (парк «200 лет Егорьевску», ул. Майора Удачина), 19.00.

22 мая

г. Коломна (конькобежный центр «Коломна», ул. Набарежная реки Коломенки, 7), 15.00.

г. Зарайск (центральный парк культуры и отдыха, ул. Советская, 28А), 19.00.

28 мая

г. Чехов (площадь перед администрацией г.о. Чехов, Советская площадь, 3), 15.00,

г. Подольск (ПКиО им. В. Талалихина, ул. Рабочая, 5Б), 19.00.

29 мая

г. Домодедово (ГПКиО «Ёлочки», Каширское ш., 107), 15.00,

г. Видное (площадь перед кинотеатром «Искра», Советский пр., 2), 19.00.

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