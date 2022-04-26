Большой сольный концерт артиста IVAN состоится в клубе «16 Тонн»

Певец, музыкант, автор слов и музыки, участник крупнейших международных музыкальных фестивалей и конкурсов, в том числе «Евровидения», IVAN приглашает всех на свой долгожданный концерт, который состоится 25 мая в московском клубе «16 Тонн».

На сегодняшний день IVAN является обладателем одного из самых сильных голосов в России, о чем заявляют его коллеги по сцене: Николай Носков, Стас Пьеха и другие.

IVAN набирает всё большую популярность в сети, благодаря талантливому исполнению собственных песен, а также каверов на известные треки зарубежных артистов.

В 2021 году музыкант выступил на крупнейшем рок-фестивале «Fox Rock Fest» в Липецке. В феврале этого принял участие в юбилейном концерте Виктора Дробыша, где покорил публику силой своего голоса и способностью полностью отдаваться сцене. Выступает на концертах Николая Носкова в Москве и других городах России.

Благодаря великолепному знанию английского языка, а также красивому тембру, IVAN исполняет синглы не только на русском. По-настоящему уникальным стал свежий релиз «Океанами», который имеет английское продолжение «Saying My Name», и ротируется на самых популярных российских и иностранных радиостанциях.

На сольном концерте прозвучат известные песни «Help You Fly», «Love», «Снова тебя забываю», «Кто он?», «Океанами» и другие синглы. Как заявляет сам исполнитель, будут премьеры и специальные гости, один из которых – продюсер и композитор Виктор Дробыш.

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