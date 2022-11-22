Группа «ПЯТЕРО»: «Выбор репертуара – дело коллективное»

«ПЯТЕRО» — это коллектив талантливых вокалистов, каждый из которых обладает неповторимым тембром. В репертуаре группы: кавер-версии мировых хитов, классика джаза, народные песни, любовные баллады, всеми любимые новогодние песни, танцевальные хиты и авторские композиции.

За их плечами победы и участие в международных конкурсах и фестивалях: «Settimana Mozartiana» 2012 (Италия), «Feel Russia» (Франция), A Cappella Contest Leipzig (Германия), «Русская масленица» 2016 (Великобритания), «Cyprus-Russia Gala» 2018 (Кипр), открытие EXPO 2019 (Китай). Коллектив постоянно гастролирует по всей России: от Калининграда до Владивостока. В интервью «ПЯТЕRО» рассказали о том, как они относятся к сольному творчеству, как решают споры в коллективе, что думают о съемках в кино и поделились планами на ближайшие несколько месяцев.

– Были ли кумиры, на которых вы равнялись, осваивая музыку?

Евгений Гаранин: Когда я был уже в сознательном возрасте и изучал вокальное искусство в Академии хорового искусства, мне нравились теноры: Франко Корелли, Франко Бонисолли, Джузеппе Джакомини, Йонас Кауфман. Они меня очень мотивировали тогда.

На что вы обращаете внимание в первую очередь, выбирая музыкальный репертуар для новых программ?

Павел Киселев: Обращаем внимание в первую очередь на качество материала. Также на то, чтобы все песни были примерно в одном стиле, чтобы программа не была разножанровой. Конечно, при составлении новой программы, мы в первую очередь учитываем собственный вкус, которому доверяем. Бывают ли споры на тему выбора репертуара?

Даниил Борудкин: В нашей группе выбор репертуара — это дело коллективное. Это творческий процесс, который не может проходить гладко: без споров, без предложений, без конфликтных ситуаций, в хорошем смысле. У нас не всегда сходятся взгляды на то, как та или иная песня должна звучать. В этот момент и приходится идти на компромиссы, либо искать какие-то иные пути решения. Мы стараемся решить спорные вопросы так, чтобы всем угодить, чтобы никто не остался непонятым и в итоге все были довольны. Это относится и к произведениями выбранной программы, и конечному результату, и звучанию. Я считаю, очень важно всегда находить компромисс, но невозможно обходить острые углы, ведь, как известно, в споре рождается истина.

– Хотелось ли уйти в сольное творчество?

Антон Иванов: Нет, не хотелось бы. Меня вполне устраивает та роль, которая у меня сейчас в группе. Хватает и внимания, и самореализации. Здесь вопрос, наверное, не в том, чтобы сменить сферу деятельности. Скорее, это про поиски и песен, в том числе, авторских, в которых можно себя проявить максимально ярко, показать свой голос, тембр, свою индивидуальность. Мне кажется, что, когда мы все это обрамляем многоголосием и нашим коллективным исполнение, то это идет пользу каждому из нас.



– Есть ли певцы, чьи голоса и манеру исполнения вы считаете идеальной?

Евгений Гаранин: Мне очень нравится итальянский певец Джузеппе Джакомини, его техника и тембр мне кажутся идеальными.



– Дуэт с мировыми звездами? С кем хотелось бы?

Антон Иванов: У нас у каждого в группе есть любимые музыканты и каждый хотел бы с кем-то спеть, но мне кажется, что из-за того, что у нас такие разные вкусы, то выбор мировой звезды для дуэта будет легким. От академических артистов до совсем концептуальных эстрадных звезд. Мы уже успели спеть дуэтом и с Хиблой Герзмава и Ренатом Ибрагимовым, с Екатериной Гусевой и Львом Лещенко и еще с большим количеством звезд нашей эстрады, перечислять можно долго.

– Вы совпадаете в музыкальных вкусах?

Павел Киселев: Конечно, у нас у всех разные вкусы. Можно сказать, что мы не очень-то совпадаем в музыкальных вкусах, но при этом мы всегда приходим к единому мнению, к консенсусу. Так происходит всегда: когда выбираем новое произведение, когда пишем музыку, когда обсуждаем программу. Мы всегда находим точки соприкосновения и создаем музыкальный продукт в стиле, который устраивает всех.

– А получить роль в кино хотелось бы?

Антон Иванов: Да, мне кажется, это было бы интересно. Наверное, цель не в том, чтобы просто какую-то роль сыграть в кино, а попасть в этот процесс изнутри, посмотреть, как это происходит, подышать этой энергией. Потому что кино, как и любые съемки, это всегда за гранью нормальной жизни, это какой-то новый опыт. Оценивая свои возможности, скажу, что это может быть абсолютно любая роль с равной степенью успешности.

– Артистам важно находится в форме. Как поддерживаете себя в тонусе?

Даниил Борудкин: Если мы говорим о физической форме, о здоровье артиста, безусловно, его здоровье должно находиться на хорошем уровне, его не должно ничего беспокоить. Артист должен находиться в тонусе, чтобы выстоять и спеть полутора-двухчасовой концерт, при этом находясь в движении. Для этого нужно делать какие-то физические упражнения, давать организму нагрузки. Например, бегать несколько раз в неделю по утрам.

Если мы рассматриваем профессиональную форму артиста, его вокальное состояние, то для поддержания тонуса нужно постоянно делать упражнения, распеваться перед тем, как начинать рабочий день. Это нужно, чтобы не возникло каких-то патологий, связанных с проблемами голосовых складок. Складки наносят непоправимый ущерб, в результате долгое время придется лечиться и восстанавливаться. Если вы чувствуете, что ваш голос устал после насыщенного рабочего дня, нужно дать ему отдых. Это элементарная вокальная гигиена для любого артиста, вокалиста, исполнителя которую нужно соблюдать.



Чтобы поддерживать себя в тонусе, я стараюсь выполнять эти элементарные вещи. Со временем они делаются уже на автомате. Это помогает долго находиться на высоком уровне, долго держать вокальную планку, позволяет вокального аппарату не сбоить, когда это не нужно.

– Что ждать в ближайшее время: новинки, смена стиля?

Антон Иванов: У нас сейчас в работе две авторские песни. Стараемся сделать побыстрее, чтобы одна вышла в декабре, вторая, видимо, будет чуть позже. Также мы записали два кавера, это будет продолжение “Пятеро Project”. Это наш новый проект, где мы даем новое звучанием песням, иногда даже нашим собственным песням. Переигрываем, записываем в новой аранжировке, в новом стиле.

Главная задача сейчас — это концерт в Кремле 11 декабря, и мы к нему активно готовимся. Мы представим зрителям новую программу “Снежная любовь”. Это очень большой пласт работы: новые аранжировки, подготовка проектов, чтобы это все хорошо звучало, репетиции, музыканты, новые фишки, дуэты. Мы живем надеждой, что 11 декабря увидим полный зал Кремлевского дворца на нашем сольном концерте. Сейчас каждому из нас нужна опора, нужно место, где можно мечтать, любить и радоваться! Именно этими эмоциями мы готовимся поделиться со зрителями в Кремле.

– Кремль 11 декабря, что дальше?

Антон Иванов: Дальше продолжается наша творческая жизнь, это самое прекрасное, что есть у артиста. У творчества нет конца, нет финала, нет точки, в которую ты можешь прийти и все, стоп. Всегда хочется делать новые программы, записывать новые песни, выходить на новые площадки. Энергия зрителей на концертах и внимание в соцсетях только помогает, подбадривает и радует. Дальше новые концерты, в феврале у нас будет большой тур, будем работать над собой, радовать этот мир. Так что впереди новые победы.

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