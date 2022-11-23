Евгения СИНИЦКАЯ: «Нам, творческим людям, вообще очень важно, чтобы кто-то в нас верил»

О том, как проходили съемки веб-сериала «Типо Кино-2», про утверждение роли в фильм «ПО-МУЖСКИ» и главном критике в своей жизни, нашему изданию рассказала актриса Евгения Синицкая.

– Евгения, как проходил отбор на роль в фильме ПО-МУЖСКИ? И как вообще проходят кастинг, пробы в кино?

– Это были самопробы: агент присылает тебе синопсис фильма, описание персонажа и одну из сцен, которую тебе необходимо сыграть. После первой пробы мне пришли правки от режиссера фильма Максима Кулагина и уже со второго дубля меня утвердили на роль Риты.

Вообще до пандемии все пробы проходили оффлайн: приезжаешь на встречу с режиссером или кастинг-директором, тебе сразу дают обратную связь. Вы вместе находите некий «ключ» к раскрытию персонажа, и режиссер сразу может понять насколько актриса пластична с точки зрения актерского мастерства. Мне это очень нравилось! Но во время пандемии все перешли на онлайн-режим, чем совершенно недовольны актеры. Сложно по одному только описанию персонажа точно попасть в то, чего от тебя ждёт режиссер. Так что утверждение на роль по самопробам — это настоящая удача!

– ​​​​​​​Что для вас было самое сложное на съёмках? И все ли получалось так как вы этого хотели?

– Съемки были легкими во многом благодаря нашей команде — она у нас прекрасная. Мешали только осы на съемочной площадке в огромном количестве. Да-да! Мы снимали за городом, дело было летом, и, как сказал Максим Кулагин (Режиссёр), осы стали символом нашего фильма!

– Когда вы играете определенного персонажа, проводите ли вы с ним параллели и пытаетесь найти общие черты?

– Параллели с собой не провожу, всегда иду от персонажа. Я эмпат, всегда чувствую свою героиню, знаю, когда она счастлива, а когда ей больно.

– На съёмках обычно бывает очень много курьезных случаев, которые к сожалению остаются за кадром. Расскажите про один из них.

– Их действительно много, поэтому мы с подругой — режиссером Аленой Михайловой собрали все смешные случаи из нашей съемочной жизни и сняли свой веб-сериал «Типа кино». Он про суровые будни актёров и киношную кухню, мы показали всё, что остается за кадром. Сериал можно посмотреть на платформе ОККО, а неделю назад мы презентовали второй сезон.

Один из случаев произошел со мной на съемках в Питере. Представьте: шикарная квартира, красивая романтическая постельная сцена, потрясающий и очень талантливый Михаил Евланов в качестве партнера. Но сказочный флёр испарился, когда на следующий день я обнаружила, что все мое тело покрыто красными пятнами. Как выяснилось, нас покусали клопы (смеётся). Вот такая суровая культурная столица.

– Евгения, есть ли у вас традиция или свой ритуал для того, чтобы настроиться на нужную волну на съемках?

– Люблю хорошо посмеяться! Это прекрасно снимает любой зажим.

– В каком направлении вам комфортнее или интереснее развиваться в фильмах или в сериалах?

– Мне всё интересно. Самое главное, чтобы был хороший сценарий, команда и возможности попробовать себя на «территории», где я еще не была.

– Евгения, в веб-сериале «Типо кино» вы играете главную роль, а также являетесь одной из создателей. Как вам удалось совместить такое количество задач и обязанностей?

– Не буду лукавить — было тяжело! Человек я творческий и некоторые организационные вопросы даются мне сложно. Но возможности себя жалеть не было — мы снимали все собственными силами (особенно в первом сезоне, когда сами подбирали костюмы, красили декорации и т.д.).

Вообще я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Приведу простой пример. Когда мы готовились к съемкам последней серии первого сезона, в которой согласился сняться Сергей Безруков, нам за два дня нужно было сделать декорацию космического корабля, собрать из подручных материалов подобие скафандров, выкрасить в зеленый цвет манекена, ну и, собственно, организовать весь процесс. Вся команда ужасно волновалась! Актер такого уровня как Сергей Витальевич и веб-сериал — на тот момент это был прецедент! Как сейчас помню: понедельник, я с утра пораньше мотаюсь по магазинам и в панике докупаю последние мелочи, необходимые для съемки, параллельно жонглирую телефонами, беспрестанно созваниваясь с командой и решая проблемы, которые множились как грибы тёплой осенью. Приезжаю на площадку и понимаю, что не сделала главное — не выучила текст! (смеётся). Я — главный герой этого сериала, я решила все организационные вопросы, но забыла про свой текст! Конечно, пока сидела на гриме, все выучила, но сам факт.

– Кто из близких вас больше всего поддерживает? А кто самый главный критик?

– Мои родители и подруги. Это самые верные и главные поклонники. Нам, творческим людям, вообще очень важно, чтобы кто-то в нас верил. Потому что мы очень сомневающиеся в себе натуры. Что касается критики — нет для меня судьи строже, чем я сама.

– Какие планы на ближайшее время и планируются ещё съемки/премьеры?

– Не так давно на уже родной для меня платформе ОККО состоялась премьера второго сезона сериала «Ворона», он называется «Ворона. Тень справедливости». Мою героиню зовут Мила Бланк. А впереди у меня премьера сериала «Западня».

Моё второе творческое амплуа — интервью. Весь декабрь меня ждут встречи и беседы с интереснейшими людьми. Так что ищите на YouTube канал «ClassTopClass», заходите на мой авторский канал «Fast-интервью» и делитесь впечатлениями. Также я параллельно веду несколько мастер-классов — делюсь опытом с начинающими артистами и будущими телеведущими.

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