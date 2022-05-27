Группа «ЗАВТРА БРОШУ» выпустила первый сингл в новом звучании

Группа «ЗАВТРА БРОШУ», яркий представитель российской поп-панк сцены, выпустила сингл «Океан холодных слез». По звучанию песня напоминает музыку 2000-х и знакомит слушателей с новым стилем группы.

«Океан холодных слез» – это один из редких лирических треков в творчестве «ЗАВТРА БРОШУ», раскрывающий критические моменты в отношениях, когда драйв и воодушевление сменяются тяжелыми переживаниями.

Следом за песней вышел клип, сюжетная часть которого была отснята в Санкт-Петербурге задолго до создания трека. На написание второго куплета фронтмена группы вдохновили именно эти кадры.

Атмосфера клипа напоминает фильмы Алексея Балабанова. «Океан холодных слез» открывает следующую страницу в истории «ЗАВТРА БРОШУ», как фильм «Брат» в свое время подарил новое дыхание русскому року.

Летом «ЗАВТРА БРОШУ» представят слушателям EP в поп-рок звучании.

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