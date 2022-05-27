ЕКАТЕРИНБУРГ: Фолк-карнавал на Уральской Ночи Музыки!

На Ural Music Night будет действовать музыкально-историческая площадка В саду Вайнера разместится средневековый балаган с ярмаркой, трактирами, мастер-классами, шутами, менестрелями, танцами и мощной музыкальной программой от этно-коллективов со всей страны.

Оргзаторы предполагают такую программу:

Броситься в пляс под Карт Аяк, Cantadora и Эдду. И вы не будете одиноки, ведь на площадке ожидается большая танцевальная программа от ярких коллективов, исполняющих танцы разных эпох и народов: ирландские от Shaun the Sheep и трайбл от Moon Cat Tribe и TRIBAL BEAT Dance Company.

Пострелять из лука под Сны Саламандры и MOONLOOM. «Федерация стрельбы из традиционного лука» проведет мастер-класс, где каждый желающий сможет почувствовать себя средневековым лучником, используя оружие разных эпох и народов.

Зарядиться энергией Aeterna и ALKONOST и выплеснуть ее в ходе реконструкторских мастер-классов. Опытные мастера из «Академии исторического фехтования» покажут, какие были техники фехтования в позднем Средневековье, и расскажут историю возникновения вооружения. Под тщательным присмотром мастеров вы сможете попробовать себя в роли фехтовальщика.

На площадке «Лагерь викингов» будет действовать оружейная лавка и кузница, созданная на основе археологических находок, где пройдут мастер-классы по ковке металла.

После УКРАЛИ КЛЕВЕР! и Broken Dronez насладиться аутентичной едой в трактире с костюмированными продавцами.

Никто не останется голодным! Вас накормят и напоят «Корпорация С.У.П.» и «Банкет-Бюро Хасановой». Меню включит супы-пюре в съедобных стаканчиках, веганские закуски: хумус и фалафель, а также блюда из тематического гриль-меню. Гвоздем кулинарной программы станет жаренный на вертеле вепрь.

Сытный ужин позволит с новыми силами радоваться выступлению хедлайнера площадки – Gilead. Участники группы называют свою музыку современной средневековой, ведь она соединяет этнику и электронику.

Если же и этого покажется мало, вы всегда можете посетить масштабную ярмарку изделий ручной работы от более двадцати мастеров и творческих студий.

Эксперты площадки:

Александр Толстых – организатор концертов и вечеринок в СВОБОДА Концерт Холл, организатор музыкально-исторического фестиваля ПРИВАЛ.

Сергей Патрушев – фолк-музыкант и организатор, глава фолк-формации «УКРАЛИ КЛЕВЕР!».

Ural Music Night. 24 июня 2022 Центр Екатеринбурга. Бесплатный вход.

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