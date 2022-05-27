ОПЕРА «НОРМА» ВИНЧЕНЦО БЕЛЛИНИ ВПЕРВЫЕ В ПЕРМИ

Пермская опера продолжает сезон 2021/2022 новой постановкой признанного шедевра музыкального романтизма — «Нормы» Винченцо Беллини. Мировую славу ей принесла знаменитая «Casta diva»: эталонное воплощение стиля бельканто, каватина Нормы давно стала символом оперного искусства. «Из всех творений Беллини именно в этой опере соединились глубокая реалистичность, мелодическое богатство и наиболее сокровенные чувства», — отмечал Рихард Вагнер, вдохновленный «Нормой» при создании «Тристана и Изольды».

Репетиция оперы «Норма». Фотограф Андрей Чунтумов

Несмотря на популярность «Нормы» во всем мире, в России опера Беллини ставится не так часто, а в Перми она будет представлена впервые. Постановщиком спектакля выступит лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Максим Петров — для известного российского хореографа «Норма» станет дебютом на оперной сцене. Вместе с ним над спектаклем работают художник-постановщик Альона Пикалова, художники по костюмам и свету Ирэна Белоусова и Константин Бинкин. Куратор проекта — Аркадий Ипполитов, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа и один из ведущих мировых специалистов в области итальянского искусства XV—XVII веков.

Для Миграна Агаджаняна «Норма» станет первой постановкой в качестве главного дирижера Пермского театра оперы и балета.

— Выбор для постановки «Нормы» — смелый шаг для театра: опера — супервиртуозная. Но одновременно это серьезный задел на будущее: «Норма» — отличный материал для певцов, для их развития. Принято считать, что у Беллини музыка прежде всего вокальная, а оркестру он уделяет мало внимания — в этом-то и сложность моей задачи: я должен разрушить этот стереотип, – говорит дирижер-постановщик Мигран Агаджанян.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.