Группа «Зодчие» дважды «Бросает пить?)»

0
38

7 ноября в престижном столичном зале «Градский холл» с ошеломительным успехом прошла премьера альбома «Бросаем пить?)» группы «Зодчие» в рамках юбилейного концерта лидера коллектива Юрия Давыдова.


 
Заполнившая полностью зал публика скандировала имена всех членов коллектива, подпевала новые песни и всеми любимые хиты «золотого» периода «Зодчих». А уже на следующий день альбом вышел на всех цифровых площадках. «Бросаем пить?)», стал вторым полноформатным альбомом «Зодчих» после воссоединения в 2018 году и выпуска альбома «Злобные старикашки». На этом сюрпризы для поклонников не закончились. В тот же день вышел клип на заглавный сингл альбома, очень веселый и позитивный, снятый при поддержке музыкального лейбла UMG. 
 
Участники коллектива Юрий Давыдов, Александр Белоносов, Андрей Артюхов и Юрий Павлюков наглядно демонстрируют, как в России бросают пить. Клип уже можно найти в сети и в эфире музыкальных телеканалов.
 
«Зодчие» всегда опережали время и сегодня они находятся в прекрасной музыкальной форме. Говорит лидер группы Юрий Давыдов: «Для нас самое важное - показать всем, что мы не памятники сами себе, а живая, созидательная, смешная и ироничная команда, которой удается все накопленное ранее и происходящее с нами сейчас завернуть, несмотря ни на что, в очень позитивную и веселую форму. Дать людям уверенность в том, что все в итоге будет хорошо. Это наша жизнь. Другой все равно не будет. Поэтому живем дальше!»
 

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяЕвтушенков Владимир Петрович. Детали биографии предпринимателя

Похожие статьиПредоставлено автором