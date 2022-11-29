ЕКАТЕРИНБУРГ: Завершился приём заявок на New/Open, но стать участником фестиваля можно и вне конкурса

Завершился приём заявок на New/Open, но стать участником фестиваля можно и вне конкурса: два способа попасть на шоукейс, если вы пропустили дедлайн.

Приём заявок на New/Open Showcase Festival завершен. Всего их подали 303 музыкальных коллектива. Экспертный совет выберет 30 групп-участников фестиваля, которые поборются за гранты до 300 000 рублей на реализацию музыкальных проектов. Общий фонд – 1,5 млн рублей.

В этом году заявки подали группы из 56 городов: Барнаул, Белгород, Благовещенск, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Вологда, Долгопрудный, Дубна, Екатеринбург, Жуковский, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калуга, Каменск-Уральский, Красногорск, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Магнитогорск, Махачкала, Межгорье, Москва, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Севастополь, Симферополь, Сочи, Сургут, Сызрань, Тамбов, Тромсё, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Черноморское, Ярославль.

Больше всего заявок пришло из Москвы – целых 110. Вторым по количеству стал Екатеринбург, откуда на фестиваль подались 44 коллектива. Санкт-Петербург занял третье место с 35 заявками.

Основная часть проектов касается записи альбома или съемки клипа, однако есть и более неожиданные решения. Так, одна из подавших заявку групп собирается сделать комикс из новелл, каждой из которых соответствует песня в также выпущенном на деньги гранта ЕР. Другой коллектив планирует провести серию вечеринок с релизами, чтобы привлечь внимание к новым песням малоизвестных или совсем недавно существующих групп.

В этом году команда фестиваля предоставит тем, кто по какой-то причине не успел подать заявку, уникальный шанс. Вот два необычных и очень полезных способа попасть на New/Open:

Пройти курс «Как зарабатывать на музыке». Лучший студент курса и его группа станут участниками фестиваля. «Мастера» оплатят им дорогу до Екатеринбурга и обратно, проживание в городе и работу оператора, который снимет тревел-видео о поездке на New/Open. Пройти курс «Как устроен музыкальный менеджмент». Пять финалистов курса получат от оргкомитета фестиваля консультацию по вопросам эффективной подготовки и участия в шоукейс-фестивалях и по вопросам фандрайзинга. Они также смогут пройти онлайн-стажировку от команды Doing Great Agency – PR-агентства, специализирующегося на продвижении культурных проектов, – получить разбор своего проекта и стратегию его дальнейшего развития. Лучший студент с группой станут участниками New/Open.

Финалистом (и лучшим студентом) становится человек, выполнивший финальное задание до 15 января 2023 года и успешно прошедший собеседование с командой «Мастеров».

Есть два условия: все участники коллектива должны быть гражданами РФ от 16 до 35 лет и представлять на фестивале музыку собственного сочинения.

New/Open Showcase Festival – музыкальная конференция и шоукейс актуальной музыки, созданный командой Ural Music Night. Фестиваль пройдет 10–12 февраля 2023 года и соберет в одном месте ключевых представителей индустрии. Проект реализуется при поддержке Росмолодежи.

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