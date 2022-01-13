Музыкальные выходные от Фонда Collegium Musicum

15 и 16 января 2022 года в Кафедральном соборе св. Петра и Павла фонд Collegium Musicum проведет сразу два концерта. В субботу 15 января программу «Бах и романтический орган» подарит слушателям органистка Татьяна Конина, а в воскресенье 16 января с концертом «Музыка при свечах: Пярт, Канчели, Сильвестров» в соборе впервые выступит струнный квартет OpensoundOrchestra.

Откроет «музыкальные выходные» органистка Татьяна Конина. Татьяна представит программу, на которую её вдохновил исторический орган собора — уникальный инструмент конца XIX века немецкой фирмы «Вильгельм Зауэр». Концерт объединит шедевры высокого немецкого барокко и романтической эпохи, то есть ту музыку, которая прекрасно подходит природе этого органа.

В первой части программы прозвучат знаменитые произведения Иоганна Себастьяна Баха Токката и фуга ре минор и три хоральные прелюдии (одна из них хорошо известна в России благодаря фильму «Солярис»). А завершит баховскую часть одно из самых виртуозных и поэтичных органных сочинений немецкого гения — Прелюдия и фуга ля минор, о которой исследователь творчества Баха Альберт Швейцер очень выразительно и точно сказал: «тема фуги рождается из музыки прелюдии, как Афродита из пены морской».

Во второй части концерта представлены шедевры французских романтиков. В программе — музыка родоначальников французской романтической органной школы Сезара Франка и Шарля-Мари Видора, создававших новый стиль в тесном сотрудничестве с великим органостроителем Аристидом Кавайе-Колем. Их открытия развивали музыканты следующих поколений, Луи Вьерн и Марсель Дюпре. А завершит концерт знаменитая «Готическая сюита» Леона Боэльмана, одно из самых известных и любимых произведений органного репертуара. Начало концерта в 18:00

16 января музыкальные выходные продолжит концерт «Музыка при свечах: Пярт, Канчели, Сильвестров». Струнный квартет OpensoundOrchestra исполнит сочинения, которые потрясающе звучат в полумраке неоготического интерьера. В программе опусы Гии Канчели, Арво Пярта и Валентина Сильвестрова – композиторов, которые на первое место ставят гармонию, тихое спокойствие, верят в искренность, чувственность и красоту музыки. В вечере примут участие Станислав Малышев (скрипка), Инна Зильберман (скрипка), Ксения Жулёва (альт) и Ольга Калинова (виолончель). За органом — пианистка, исполнительница на старинных клавишных инструментах

Елизавета Миллер.

Начало концерта в 19:00

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