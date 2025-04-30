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Группа «Звук Света» выпустила новый симфо-рок альбом при сотрудничестве с Мосфильмом

editor
By editor
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Звук Света

В составе нового альбомного релиза семь песен. Каждая из них представляет отдельную музыкальную историю и симфоническую сцену с философским посылом о любви, выборе, одиночестве и поиске, наполненную драматургией и кинематографией. Все композиции – это симбиоз разных музыкальных инструментов, сочетание камерности и академического масштаба. При прослушивании можно услышать неоклассику, эмбиент, авторский рок, рояль, флейту, балалайку и оркестр.

При участии оркестра из 50 музыкантов группе удалось создать яркую и глубокую по содержанию музыку, прослушивание которой не ограничивается одним разом. Запись всех песен велась на студиях Мосфильма, Добролет и Amadeus.

«Мы вдохновлялись тем, как звучат драматические сцены в кино — когда оркестр вступает не для красоты, а чтобы зрители затаили дыхание. Это наша попытка сказать о важном через музыку. Лучше всего слушать в наушниках. Или в одиночестве», — делятся историей создания музыканты.

Группа «Звук Света» — музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, чьи зрелищные и живые концерты в симфо-рок звучании с удовольствием посещают петербуржцы и гости города. Также группа является победителем премии KudaGo в номинации «Лучшая шоу-программа» 2020 года.

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