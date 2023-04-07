Гульназ ФАЙЗРАХМАНОВА: «Для художника важно признание и востребованность. И к нему надо идти маленькими, но быстрыми шагами»

Художница из Казани Гульназ Файзрахманова работает в уникальном орнаментальном жанре и создает свои картины художница, будто вышивка рукодельниц пронизывает цветом, линиями и формами полотно её произведений искусства.

Фото с проекта «Невесомость», г. Москва, 2022

– Гульназ, вы редкий художник, который передает традиционный рисунок на своих полотнах. Расскажите, как пришла идея такого авторского жанра?

– Идеи приходят всегда неожиданно и ожидаемо одновременно. Нет такого, что «А сейчас я сделаю так...». Я всегда творю из состояния «хочу и делаю». Было время, когда идеи приходили внезапно и это приносило колоссальное удовольствие из состояния своих действий.

Бывают разные периоды и в последствии из этих периодов складывается серия работ: роспись по ткани, роспись в орнаментальном жанре, точечная роспись и тд. Дальше больше я отдала свое предпочтение орнаментальному жанру и не могу сказать, что остановлюсь на нем.

Идей много и все нужно воплотить в жизнь.

– У вас много наград и премий. Какая для вас имеет большее значение и почему?

На фото Гульназ Файзрахманова с руководителем Русского Дома в Анкаре Александром Анатольевичем Сотниченко на открытии персональной выставки «Связующая нить», Турция, г. Анкара, 2023

– Однозначно могу сказать, что первые награды они очень ценны для меня. И в достижении этих наград заслуга не только моя, но и тех кто был и есть рядом в определенный промежуток жизни. Первые серьезные и значимые достижения это моя научная степень. Было приложено много сил, мои родители, сестра (она особенно рядом всегда, особенно с возрастом), мой научный руководитель Фазылзянова Гузалия Ильгизовна, затем было много других наград. Одна из последних и самых долгожданных это знакомство и сотрудничество (это даже сотрудничеством сложно назвать так это состояние одного потока, когда с полуслова) с Екатериной Самитиной она же мой куратор, G gallery Samara - Кристина Ланцова теперь я являюсь их резидентом, вместе с ними и другими российскими художниками мы приехали и стали почетным гостем на ярмарке ArtAnkara (моя давняя мечта), ну и конечно моя первая персональная выставка «Связующая нить», которая прошла в Русском Доме в Анкаре при поддержке Россотрудничества. И много всего еще ждёт впереди.

На фото Кристина Ланцова с Kazım Bey. Вручение моей работы «Nevruz» руководителю и координатору выставки ArtAnkara, Турция, г. Анкара, 2023

– Расскажите подробнее о персональной выставке зарубежом в такое закрытое политическое время. Поделитесь секретами организации, что значит для вас высокий уровень и почему выбрали Турцию?

– Бывают такие события, которые ты получаешь, как подарок судьбы. В столице Турции Анкаре, я приняла участие в долгожданной для меня выставке Арт Анкара, затем состоялась моя персональная выставка в Русском Доме в Анкаре. Это конечно большая работа, отмечу приятная работа, которая приносить много сил. В один момент в моей жизни появилось много людей, которые меня поддержали и открыли новые возможности. Мой куратор - Катя Самитина, руководитель Русского Дома в Анкаре - Александр Анатольевич Сотниченко сделали большую работу, на месте поддержку оказала арт директор G Gallery - Кристина Ланцова, пришла большая аудитория на открытие: местные жители, соотечественники, новые друзья. Вот таким образом состоялась моя первая персональная выставка в Турции. О таком даже мечтать невозможно, но я это сделала)) Могу смело сказать мечты должны сбываться!

– Какие еще значимые события и мероприятия произошли в вашей творческой жизни?

Персональный стенд ArtAnkara, Турция, г. Анкара, 2023

– Здесь я только и говорю, о себе и значимых событиях моей жизни. Хочу сказать так! Каждое событие, значимое оно или не очень (для каждого оно разное и в каждый период тоже), влияет на меня. Я часто провожу анализ, что как и почему могут складываться те или иные ситуации. Но я доверяю большой красивой Вселенной и себе, все всегда получается если ты в тандеме с окружающим.

– Гульназ, какие планы у вас на будущие пару лет? Есть ли амбициозная мечта, к которой вы идете напролом или маленькими шагами?

– Есть и не одна! О них я не привыкла говорить открыто, пока это не произойдет, но точно могу сказать, что сбудется, потому что я на себе вижу, как мечты становятся реальностью!

Из предстоящего могу только приоткрыть занавес и сказать, международная ярмарка современого искусства ArtContaсt в Стамбуле-это тоже одна из ступеней к моей реализации и достижения мечты в профессиональной сфере. Конечно как результат мне важно признание и востребованность, к этому я иду маленькими, но быстрыми шагами.

Интервью для «Арт Вести» на ярмарке «Уникальная Россия», г. Москва, 2023

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