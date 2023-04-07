Ольга БЕКЕТОВА: «Картины – это отражение нашей жизни. И пусть они будут яркими и незабываемыми»

Эстетика женской аутентичности, цветочных композиций звучат чистым цветом, притягивают динамичным мазком и завораживают зрителя на холстах современной художницы Ольги Бекетовой.

– Ольга, ваши картины не имеют статичности, уникальная цветовая палитра и "живой мазок" выделяет ваш авторский стиль. Расскажите, что или кто повлиял на вашу живопись?

– Спасибо за комплимент (улыбается). Я и сейчас нахожусь в процессе поиска «моих» цветов, сочетаний. А если говорить об основных влияниях, то моими кумирами были и остаются такие художники как Василий Кандинский, Караваджо, Марк Ротко. Меня завораживает игра с линией и узорами на картинах Хоуп Ганглофф. Я постоянно изучаю разные аспекты живописи, и большую часть времени уделяю тренировке цветовидения, хожу на пленеры и изучаю теорию. Помню, как моя первая учительница сказала мне, что живопись – это танец кисти по холсту. Я всегда об этом помню. И по большей части работаю стоя, чтобы каждое прикосновение к холсту было живым и полным энергии. Картины – это отражение нашей жизни. И пусть они будут яркими и незабываемыми.

– В ваших работах много женских образов разных рас и наций, это интересно и со стороны изучения национального костюма. Какая основная концепция вашей коллекции?

– Если говорить про серию «Дети мира», то она родилась в 2022 году. Мне хотелось исследовать тему национальных узоров, орнаментов, их символичности. В результате, я объединила детские образы и паттерны. В этой серии есть все: и национальный колорит, игра с паттернами, и образ ребенка, полного любви и открытого миру. Дети в этой серии – это олицетворение всех наших самых лучших качеств: искренности, смелости, радости, доброты. Вторую этническую серию работ я назвала «Анкара» и посвятила ее основным ценностям, которые помогают мне в жизни и творчестве. Всю серию я представила зрителям на АртАнкаре в марте 2023.

– Вы активно ведете выставочную деятельность. Какие самые значимые инициативы из этого многочисленного списка в вашей карьере?

– Сейчас сразу все выставки и не вспомнишь (смеется). Сразу пришла на ум моя персональная выставка. Я очень переживала, когда готовилась к ней, но все получилось отлично: стены галереи еле вместили посетителей, их было очень много. Я провела выставку в современной галерее в Самаре – G gallery. Конечно, важным событием было участие в ArtRussia 2022 на стенде галереи Nikolskaya. И вот мое недавнее участие в ArtAnkara 2023 имеет для меня большое значение. Я до сих пор под приятным впечатлением.

Хочу сказать большое спасибо G gallery и лично арт-директору Кристине Ланцовой, а также арт-куратору Кате Самитиной, и, конечно, Русскому Дому и Александру Сотниченко. Я увидела большой интерес к моему творчеству со стороны турецких зрителей. Выставка вдохновила меня на новые поездки по миру, в которых я хочу показывать мои картины.

– Ольга, вы не только художник, но и организатор, куратор. Вы в своем городе создали сообщество и активно его развиваете, какая ваша миссия или посыл?

– Сейчас я большую часть времени – художник, пишу авторские картины и много работаю на заказ. Я также развивают студию интерьерных картин ArtClub, которая объединяет талантливых профессиональных художников. Плюс у меня есть дети, супруг, дом, собака и кот (смеется) и всем нужно внимание.

В роли куратора я выступаю не часто. Из моих любимых реализованных проектов, в которых я была со-организатором и куратором могу назвать SamaraSpaceWeek и «Красоту в глазах». Это был первый опыт проведения арт-проектов, и он мне дорог. Эти проекты мы осуществили вместе с художницей и арт куратором Катей Самитиной. Мы с ней объединили наши сильные стороны и провели, на мой взгляд, крутые мероприятия.

А если говорить про арт сообщество, то помогая развиваться, ты развиваешься сам. Мне периодически задают вопросы в youtube или в телеграм-канале. Иногда простоя звонят художники. Я всем стараюсь ответить. Я знаю, как важно сообщество и поддержка. Иногда я выкладываю видео с советами или рекомендациями, основываясь на моем опыте. Моя миссия или посыл можно выразить цитатой: «Что ты спрятал, то пропало. Что ты отдал, то — твое!», говорил Шота Руставели.

– Поделитесь планами в своем профессиональном продвижении, будут ли новые арт-проекты, в которых вы примите участие?

– Из ближайших планов – международная выставка-ярмарка ArtContact в Стамбуле в начале июня 2023. До конца года будет еще несколько выставок. Пока они в процессе организации, поэтому не хочу забегать вперед. Сейчас я пишу новые серии работ и развиваю интерьерное направление ArtClub. Плюс хочу провести персональную выставку. Вас обязательно приглашу.

Мы с партнерами также планируем реализовать несколько инициатив. Сейчас они в разработке. Скоро мы их анонсируем. А если говорить глобально, то мне нравится, что в арт сфере я могу сочетать все свои качества: быть художником и организатором. Искусство дает миллион возможностей для самореализации и творчества. Это окрыляет и вдохновляет.

– Что пожелаете начинающим художникам?

– Верьте в себя и ничего не бойтесь. Просто идите своей дорогой и делайте то, что любите. Я часто вижу, как талантливые художники боятся показать свое творчество, боятся осуждения, критики, стесняются. Мне всегда хочется сказать им: «Ваше искусство прекрасно. И мир его ждет». Я лично слушаю советы только нескольких человек: мой муж, мой сын и моя дочь (смеется). Они – мои главные советники.

И еще: никогда не забывайте мечтать, вдохновенно и широко.

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