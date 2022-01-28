Гюльназ Гаджикурбанова: «Мой кумир — это мой отец»

Гюльназ Гаджикурбанова вот уже на протяжении 15 лет радует своих поклонников песнями удивительной красоты. Заслуженная артистка Республики Дагестан сочетает современные ритмы с национальным колоритом, изящно вплетая восточные мотивы и национальное наследие своего народа в композиции о самых важных составляющих нашей жизни. Конечно же, во главе ее творчества стоит любовь — к родителям, детям, своему народу, любимому человеку.

Гюльназ — не только талантливая певица, но она и прекрасная мама троих детей, и это красной нитью проходит в ее творчестве. Она записывает и посвящает песни дочерям, маме, супругу. Это свой, особый, уникальный в наше время мир — наполненный чистотой гармоний и чувств. Миллионы слушателей благодарны Гюльназ за ее песни. Этот год певица начала с выпуска альбома «Джигит», собрав в него 24 ярчайшие, красивые песни. В наши дни она готовится к съемкам нового клипа и концерту в Санкт-Петербурге, который запланирован на 18 февраля в ресторане «Цинь». Программа называется «Джаным» и будет включать в себя самые лучшие, любимые народом песни. А еще в концерте примут участие специальные гости — Патимат Кагирова, Магомед Аликперов, Зайнаб Махаева, Курбан Гусайханов, Майя Алимутаева, Пьер Айджо, Мурад Гаджикурбанов.

Мы попросили Гюльназ ответить на вопросы блица, в котором кратко выразить свои основные жизненные позиции.

О творчестве: музыка — это моя жизнь.

О деньгах: деньги любят счёт, а я люблю деньги.

О путешествиях: хочу объездить весь мир.

О кумирах: мой кумир — мой отец.

О здоровом питании: стараюсь придерживаться правильного питания для поддержания здорового образа жизни.

О мужчинах: мой мужской идеал — это мой муж. Все его минусы и плюсы для меня идеальны.

О коллегах по цеху: у меня прекрасные отношения с коллегами. Люблю и уважаю каждого.

О соцсетях: соцсети — это большой плюс для поддержания творчества, которое я творю.

О трендах: я далека от них.

О новых творческих планах: огромные планы на ближайшее время. Планируется много новинок, которые станут хитами.

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