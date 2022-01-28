Музей Москвы покажет артефакты Щербинского городища, уничтоженного в 2021 году

4 февраля Музей Москвы и Институт археологии РАН открывают выставку «Защитники Щербинского», где будут представлены артефакты, найденные на территории спасенного от полного разрушения памятника дьяковской археологической культуры. Экспозиция появится в пространстве выставки «История Москвы для детей и взрослых».

Бронзовая умбоновидная подвеска. Датировка: V-VII вв. нашей эры

Бронзовая шумящая подвеска утиные лапки. Датировка: V-VII вв. нашей эры

Глиняный грузик дьяковский. Датировка: VII век до н. э. — V век н. э.

Лебединая кость с процарапанным орнаментом. Датировка: VII век до н. э. — V век н. э.

Наконечник стрелы железный. Датировка: вторая половина IV в. н.э.

Щербинское городище — археологический памятник, расположенный в подмосковном Домодедове на берегу реки Пахры. Здесь находилось небольшое укрепленное поселение, на котором люди жили с эпохи раннего железного века, а самые поздние находки датируются VI-VII веками нашей эры. Городище, культурный слой которого достигал трех метров, с юга и востока было укреплено валами и рвами.

С 1961 по 1964 год на территории городища проводились археологические исследования, которыми руководил московский археолог Александр Дубынин. По результатам раскопок Щербинское городище включили в учебники как эталонный памятник дьяковской археологической культуры, сохранивший свой исторический ландшафт.

В октябре 2021 года на Щербинском городище началась стройка, которую удалось остановить, но значительная часть культурного слоя все же была уничтожена. Археологи обнаружили несколько тысяч артефактов, характеризующих культуру и быт дославянского населения Подмосковья. Посетители выставки «Защитники Щербинского» увидят женские украшения и детали костюма, наконечники стрел, фрагмент меча, глиняные грузики.

Одна из уникальных находок — бронзовые серьги и подвески. Такие украшения встречались как на территории Римской империи, так и в городах Причерноморья. Население дьяковской культуры делали аналоги из бронзы, однако в древности начищенные до блеска серьги выглядели словно золотые. Еще одна интересная находка — шумящие подвески из бронзы — очень редкие украшения так называемых темных веков (V-VII вв. нашей эры), когда территорию бассейна реки Пахры населяли финно-угорские племена. Столь хорошо сохранившиеся женские украшения показывают высокий уровень культуры обитателей городища. На территории городища также нашли несколько предметов вооружения: два целых наконечника копья, обломки от втулок и лезвия копий, наконечники двушипных пластинчатых стрел и трехлопастной стрелы с ромбической формой пера.

Посетители выставки также смогут увидеть отполированную вилочковую кость крупного лебедя с прочерченными по поверхности знаками. У исследователей нет точного представления о предназначении этого артефакта. На протяжении тысячелетий лебедь являлся сакральным символом на евразийских пространствах и многие космогонические мифы разных народов связаны с водоплавающими птицами, которые принимали участие в сотворении мира. Вероятнее всего этот предмет был связан с культом лебедя, которого почитали финно-угорские племена. Возможно, в Щербинском городища лебеди были желанной весенней добычей древних охотников, поскольку они первые из водоплавающих птиц прилетали с зимовок.

Найти 12-сантиметровую кость — огромная удача, однако узнать точную историю этого артефакта археологам мешает грубое повреждение культурного слоя. Эксперты при реконструкции во многом полагаются не только на сами предметы, но и на их взаимное расположение. На Щербинском городище многие находки обнаружены вне археологического контекста.

Увидеть выставку «Защитники Щербинского» можно по билетам на постоянную экспозицию «История Москвы для детей и взрослых».

Выставка завершит работу 3 апреля.

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