Helen Yes устроила Колумбийскую вечеринку в центре Москвы в честь своего Дня Рождения

Блогер-миллионник Helen Yes с размахом отметила свой день рождения в одном из столичных клубов. И, надо сказать, событие действительно получилось знаковым. В зале собрались все сливки блогерского сообщества, но обо всем поподробнее.

Стилистика праздника переносила гостей в зажигательную Колумбию, стоило только переступить порог. Выступления звездных артистов создавали нужное настроение небезопасной жаркой Латинской Америки, не давая возможности гостям устоять на месте. Так эксклюзивно для именинницы Люся Чеботина исполнила свой последний хит «Плакал Голливуд», певица ТО-МÁ порадовала гостей недавно вышедшим дуэтом c Ханза «Не плачь», а Margo выступила со своим треком «Сумасшедший тип».

Помимо именинницы на танцполе в этот вечер были замечены Люся Чеботина, Гусейн Гасанов, Алена Водонаева, Карина Нигай с Владиславом Крамским, ТО-МÁ, Любятинка и Роман Штайн, Margo, Алла и Дима (love_is_top), группа Дорогой Дневник, Лера и Артем Чекалины, Татарка FM, Надин Серовски, певица SANSII, звездный пластический хирург Паруйр Минасян, Полина Гениус, Анастасия Созоник, Никита Серов и многие другие.

«Я считаю, что если это день рождения оценивать по 10 балльный шкале, то он прошел на все 15 баллов! В самом начале, я очень переживала, как все пройдет, но потом я поняла, все будет хорошо, так и случилось! Самое главное, в чем я еще раз убедилась в этот вечер то, что у меня потрясающее окружение. Все мои близкие и друзья поддерживали меня и помогали на всех этапах. Я безумно люблю своих друзей и свою команду!» — поделилась Helen Yes

Завершились жаркие танцы, как и полагается для дня рождения, выносом торта в виде сумки Louis Vuitton, наполненной деньгами и пикантными коробками, содержимое которых осталось в секрете, а мы можем только догадываться. Именинница счастлива, гости тоже. Да и, судя по тому, что в сети до сих пор появляются сториз со дня рождения, праздник Helen Yes официально можно назвать «вишенкой» на торте прошлой недели.

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