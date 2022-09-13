Самый большой рисунок мелом!

В День города на ВДНХ установили новый всероссийский рекорд. 10 сентября в Северном сквере на асфальте мелом нарисовали самый большой в стране рисунок-надпись «Я ♥ Москву».

В субботу в рамках программы «Московские сердца. Любовь к близким, друзьям, Родине» в Северном сквере Главной выставки страны установили всероссийский рекорд. Гости празднования Дня города на ВДНХ раскрасили разноцветными мелками на асфальте огромную надпись «Я ♥ Москву». Площадь рисунка составила 1500 квадратных метров. Рисунок был поделен на сектора в соответствии с районами Москвы и раскрашен в разные цвета.

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