Хит Netflix «Дни Сакамото» получил живую версию: премьера в РФ

Кинопрокатная компания «Уорлд Пикчерз» выпускает в российских кинотеатрах игровую экранизацию популярной манги «Дни Сакамото» — стильный экшен-блокбастер этого лета.

Премьера картины в Японии состоялась 29 апреля 2026 года и уже в первый день старта собрала свыше 2,5 млн долларов. Интерес к проекту подогревает успех одноимённого аниме, которое в 2025 году стало одним из главных хитов Netflix и уже продлено на второй сезон.

Главные роли исполнили Рэн Мэгуро (участник группы Snow Man) и Фумия Такахаси — популярный актёр сериалов и модель, известный по ленте «Наш тайный дневник». Режиссёром выступил Юити Фукуда, получивший широкое признание за работу над культовым аниме «Гинтама». За визуальный стиль отвечает студия TMS Entertainment, параллельно работающая над проектами «Доктор Стоун» и «Сладкий лимонад».

О фильме

Главный герой, Таро Сакамото, — бывший киллер, оставивший криминальное прошлое ради мирной жизни и работы в магазине. Однако старые враги не дают покоя, и ему приходится вернуться к опасному ремеслу — теперь с новым имиджем толстяка, который неожиданно становится его стратегическим преимуществом. Напарником Сакамото выступает Шин Асакаура (Фумия Такахаси) — их дуэт запускает цепь динамичных событий. В фильме также снимаются Ая Уэто (жена Сакамото) и другие звёзды японского мейнстрима.

Франшиза и стиль

Оригинальная манга Юити выходит с ноября 2020 года в журнале Weekly Shonen Jump издательства Shueisha. На сегодня собрано 25 томов, общий тираж превысил 15 млн экземпляров. Вселенная также включает побочную мангу Sakamoto Holidays и ранобэ.

Фильм сознательно избегает серьёзной драмы, делая ставку на абсурдный юмор и зрелищные боевые сцены. Создатели балансируют между комедией и гиперболизированным экшеном, где бытовая рутина сталкивается с жестокостью криминального мира, но подаётся это с долей иронии и без назидательности. Визуальный язык манги изначально тяготел к кинематографичности, с акцентом на хореографию боя и динамику, что органично перенесено на экран.

«Дни Сакамото» — это не попытка переосмыслить жанр, а уверенное развлечение для тех, кто ценит стильный боевик с парадоксальным юмором. Картина уже в российском прокате.

Персонажи

Таро Сакамото — бывший киллер, который отошел отдел, завел семью и растолстел. Однако эта перемена внешности служит ему лишь как маска, под которой скрывается опасный мастер.

Шин Асакаура — эксцентричный молодой человек с мощными паранормальными способностями , который становится верным союзником Сакамото.

Лу Сяотан — дочь бандита, одержимая хаосом, но при этом прекрасно владеющая боевыми искусствами.

Хэйсукэ Машимо — снайпер с неустройчивой психикой и тревожностью, который представляет собой неожиданное оружие для Сакамото.

Аои Сакамото — жена, чьи моральные устои постоянно ставят главного героя в сложные моральные дилеммы.

Фото предосталены кинокомпанией Уорлд Пикчерз