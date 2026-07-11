Вера, добровольцы, наследие: ФПРК представил 8 документальных фильмов

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) представил 8 документальных фильмов в сети Интернет. Все картины объединяет обращение к православной традиции, духовным поискам, сохранению культуры и традиционных ценностей народов России.

«Война и вера» (реж. Вера Водынски)

Как православный пастырь осмысляет военные конфликты? Герои — священники, чьё служение пришлось на войны прошлого и настоящего. Лента посвящена памяти духовенства, погибшего в ходе конфликта на Украине.

«Друг другу» (реж. Дмитрий Семибратов, Яна Горюн, Александр Чернявский)

Ещё одна работа о СВО, но в центре — волонтёры и добровольцы: врач-офтальмолог, казак-оператор, священник, имам и жители небольшого села. По зову сердца они помогают новым регионам России. Через личные истории зритель видит примеры гражданского патриотизма и воинской доблести.

«Зашиверск. Между небом и землей» (реж. Иван Кривогорницын)

Уникальный памятник деревянного зодчества XVII века — Зашиверская церковь — больше двух веков простояла заброшенной на Индигирке, пока её не обнаружили полярные лётчики. Аналогов от Урала до Тихого океана нет. Храм разобрали и перевезли в новосибирский Академгородок, а в Якутии возвели его точную копию — теперь обе стоят как музейные комплексы.

«Защитники духа» (реж. Александра Богучарская)

Главная героиня — фотограф-документалист, которая ищет и систематизирует заброшенные храмы в российской глубинке. Своей исследовательской работой она привлекает внимание к проблеме сохранения культурного и исторического наследия, защите духа и символов нации.

«Ковчег» (реж. Алексей Романов)

История молодой семьи с пятью детьми, которая перебралась из Забайкалья в удалённую, но живописную деревню в Пермском крае. Супруги ведут семейные влоги, занимаются домашним образованием и мечтают построить большой дом — и вся деревня помогает им в этом.

«Мост» (реж. Романа Киршак)

Каждую весну половодье сносит мост, связывающий саратовское село Невежкино с «большой землёй». Местные жители относятся к этому с философским спокойствием и даже придумали праздник — День затопления моста. Однажды в селе поселяется горожанин, который начинает писать его летопись. Мост становится символом связи времён и духовного пути героя.

«Раздолье моей души» (реж. Павел Скоробогатов)

Молодой сельский священник, ведущий видеоблог почти с 11 тысячами подписчиков, переезжает в город, чтобы продвигать Владимирский храм. Однако семья и душа остаются в деревне — это история о раздвоенности и выборе.

«Самсон» (реж. Фатима Золоева)

Осетинский иконописец расписывает стены древнего христианского храма XI века высоко в горах. Его жена и семеро детей живут рядом, в саманном домике, разделяя все тяготы высокогорной жизни. Одна из дочерей, ещё совсем юная, похоже, уже находит свой путь — поддержит ли отец её выбор?

Все перечисленные работы, снятые в разных регионах России, — победители конкурсов короткометражной документалистики ФПРК 2022 и 2023 годов. Напомним, что этот конкурс для региональных документалистов проводится ежегодно с момента основания фонда. В нынешнем году впервые, помимо неигрового кино, ФПРК поддержал также экспериментальные неигровые проекты.

Фото: пресс-служба ФПРК