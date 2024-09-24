Ольга Кузьмина устраивает очную ставку Даве и Вячеславу Чепурченко

Онлайн-кинотеатр Иви и «Кинокомпания братьев Андреасян» показали первые кадры комедии отношений «Интересное положение». По воле судьбы главная героиня Лада оказывается втянута в весьма запутанную историю, в которой ей придется разобраться с двумя отцами и двумя детьми.

Производством проекта занимается «Кинокомпания братьев Андреасян». Продюсерами сериала выступают Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян. Авторами сценария стали Илья Кожухарь и Мария Нефедова, режиссерское кресло занял Гога Мамаджанян.

В сериале также снялись Анна Богомолова, Ольга Кабо, Александр Яцко, Армен Бежанян, Екатерина Волкова, Елена Балабанова и другие.