«Хоккейные папы»: стартовали съемки продолжения спортивной комедии

By T1
Фото предоставлено пресс-службой кинокомпании «Кугуар»

Кинокомпания «Кугуар» объявила о начале съемок второй части полюбившейся зрителям спортивной комедии «Хоккейные папы». После большого успеха первой картины история о самых преданных отцах-спортсменах возвращается на большие экраны. За постановку картины отвечает режиссер-постановщик Андрей Булатов, который, как и в первой части фильма, стремится сохранить баланс между спортивным драйвом и семейной теплотой.

В новой истории главным героям со своими детьми-подростками предстоит участие в Международном турнире по хоккею, где они будут сражаться с лучшими командами мира. В основе фильма – история о дружбе, взаимовыручке и любви, которые помогают героям пройти через все испытания и достичь цели – стать настоящей семьей в жизни и единой командой на льду.

К своим ролям вернутся известные актеры Алексей Бардуков, Аня Чиповская, Юрий Чурсин, Владислав Ветров, Михаил Пореченков, Павел Чинарев, Александр Обласов, Сергей Перегудов, Андрей Феськов, Андрей Булатов, Арина Постникова, Сергей Годин и другие полюбившиеся зрителям артисты. Вместе с известными актерами в фильме примут участие легенды хоккея Владислав Третьяк, Алексей Касатонов и Александр Овечкин.

Генеральный продюсер фильма Екатерина Михайлова отметила: «Мы очень рады, что запустили продолжение этой доброй, семейной истории. В новом фильме зрителей снова ждет много зрелищного хоккея, искрометного и душевного юмора, трюковых сцен, а также неожиданных сценарных поворотов».

Первая часть кинокартины «Хоккейные папы» получила восторженные отзывы зрителей, высокий рейтинг и вошла в топ-250 лучших фильмов мира по версии ведущего онлайн-сервиса.

