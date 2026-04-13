Путь к победе Елизаветы Соловьевой

Елизавета Соловьева, экс-спортсменка, посвятившая себя синхронному фигурному катанию, является четырехкратной чемпионкой России и ныне тренирует. Несмотря на меньшую известность по сравнению с одиночным или парным катанием, этот вид спорта отличается зрелищностью и требует высокого мастерства.

Путь Елизаветы в спорт начался в три года, когда мать отвела ее в спортивную школу. Ее завораживала красота, сложность и креативность фигурного катания.

Перерыв в карьере Елизаветы был продиктован спадом мотивации и страхом перед прыжками. Вернувшись, она обнаружила для себя синхронное фигурное катание, пораженная уникальностью командных элементов: поддержек, тодесов, пересечений и синхронных вращений в составе 16 человек. Эта дисциплина, где важны командный дух и взаимовыручка, стала для нее делом жизни.

Для синхронного катания, в отличие от одиночного, требуются особые качества: чувство локтя, понимание дистанции, развитое периферическое зрение, ритмичность и музыкальность.

Елизавета отмечает, что в синхронном катании она изменила свое отношение к ошибкам. Если раньше падения одиночно были для нее травматичными, то теперь она научилась абстрагироваться от ошибок, ставя на первое место выполнение оставшихся элементов и фокусируясь на программе.

Решение стать тренером созрело еще во время учебы в спортивном университете. Первые успехи ее учеников в индивидуальных тренировках укрепили в ней желание связать свою жизнь с наставничеством. Первый рабочий день в качестве тренера вызвал естественное волнение, но не страх.

Непосредственно перед выступлением Елизавета концентрировалась, избавляясь от негатива, что придавало ей уверенности. Поддержка зрителей также играла важную роль.

Самое большое заблуждение, которое Елизавета стремится развеять, – это представление о синхронном катании как о просто «красивой картинке». За внешней легкостью стоит титанический труд всего коллектива: ежедневные многочасовые тренировки, оттачивание слаженности каждого из 16 участников, чтобы достичь того самого «идеального» унисона.

Любовь к синхронному катанию у Елизаветы не ослабла. Несмотря на первоначальные трудности адаптации, она глубоко полюбила этот спорт, и эта симпатия остается сильной до сих пор.

Подготовлен на основе интервью «Магия и трудности в синхронном катании» / СК: СпортКультура, 11.04.26