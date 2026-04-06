«Зенит навсегда»: пять историй о характере легендарного клуба

Документальный фильм «Зенит навсегда», который вышел 17 марта и собрал более 2,3 млн просмотров за 3 недели, рассказывал хронологическую историю клуба от основания до наших дней. Сериал — это более глубокое погружение в ключевые моменты, которые сформировали характер команды. Пять серий — пять эпох, пять историй о том, как побеждать, когда шансов нет, как подниматься после падений и как оставаться верным своему городу.

В сериале зрители увидят эксклюзивные интервью с легендами клуба, которые не вошли в полнометражный фильм, редкие архивные кадры и истории болельщиков, для которых «Зенит» стал частью жизни. Каждая серия — это отдельная история со своими героями, драмой и эмоциями.

— При создании сериала мы ставили перед собой задачу рассказать о судьбах людей, навсегда связавших свою жизнь с «Зенитом». В пяти сериях прозвучат личные, зачастую очень откровенные воспоминания главных героев, многие из которых раньше никогда не рассказывались публично. Мы постарались сделать этот проект живым, честным и искренним, чтобы он был понятен и близок широкому кругу зрителей, — прокомментировал исполнительный продюсер проекта Владимир Заритовский.

Работа над сериалом заняла полтора года. Авторы проекта изучили более 500 часов архивных материалов и провели десятки интервью с людьми, которые создавали историю клуба на поле и вне его — от игроков и тренеров до болельщиков и историков футбола.

Каждый эпизод дополнит дискуссия в социальных сетях «Зенита» в формате диалога между болельщиками и соавторами сериала — научпоп-блогером Георгием GEO Иашвили и музыкантом и солистом группы The Hatters Юрой Музыченко. Представители разных культурных сфер, объединенные любовью к клубу, попытаются разобраться в феномене «Зенита» и найти ответы на вопросы, которые возникают у них самих и у миллионов болельщиков петербуржцев.

Какой трофей сине-бело-голубых является самым значимым? Какие места в Петербурге — самыми зенитовскими? Как должна звучать песня о футбольном клубе и о футболе вообще? Рассуждения героев на эти и другие темы в формате коротких вертикальных видео ярко проиллюстрируют содержание и сюжеты, о которых идет речь в сериале.

​​— Любая большая история состоит из множества личных судеб, драматических поворотов и ярких эпизодов, которые невозможно полноценно раскрыть в рамках одного фильма. Именно поэтому мы решили продолжить проект сериалом. Уверены, что вместе фильм и сериал создадут максимально полное и живое представление о том, что делает «Зенит» особенным — о его духе, традициях и связи с городом. Это сочетание панорамного взгляда и глубокого погружения даёт уникальную возможность увидеть «Зенит» во всей его многогранности — как команду, которая не просто играет в футбол, а воплощает характер Петербурга, — отметил председатель правления «Зенита» Константин Зырянов.

Документальный фильм «Зенит навсегда», вышедший 17 марта, уже доступен на платформах PREMIER и RUTUBE. Премьеры в Санкт-Петербурге и Москве собрали легенд клуба, болельщиков и представителей СМИ. Сериал станет продолжением этой истории — более глубоким и детальным взглядом на то, что делает «Зенит» особенным.

Авторы сериала — Александр Дорский и Максим Воеводин, режиссер — Андрей Ананин.

Проект состоит из пяти эпизодов, каждый из которых посвящен отдельной эпохе в истории легендарного петербургского клуба.