How To Love: в России состоялась презентация нового сингла группы Tokio Hotel

С момента ошеломительного дебюта Tokio Hotel прошли путь от местных героев немецкой рок сцены до статуса мировых икон. Группа была создана еще в далеком 2001 году братьями-близнецами Биллом и Томом Каулитцем, а также бас гитаристом Георгом Листингом и барабанщиком Густавом Шефером. С того момента команда обрела культовое положение на международной музыкальной сцене. Их дебютный альбом «Schrei» (2005), включающий гимн поколения «Durch den Monsun» утвердил их лидерство в своем жанре и принес мировую славу. 10 миллионов проданных записей по всему миру, более чем 70 платиновых и 120 золотых сертификатов, более 110 национальных и международных наград, регулярные солд аут туры на разных континентах: Tokio Hotel оставили за собой историческое наследие, определяемое нескончаемой креативностью, эмоциональной стойкостью и глобальным видением.

В 2025 году Tokio Hotel празднуют 20-ю годовщину трека «Monsun», отдавая дань уважения своим корням и открывая новую музыкальную главу. Их сингл «How To Love» вышел 20 июня. Сингл посвящен проблемам, связанных с принятием себя и любви к себе.

Всего за три дня до этого состоится премьера второго сезона популярного сериала на Netflix «Kaulitz & Kaulitz». Первый сезон имел большой успех, заняв первое место в немецких чартах Netflix в течение 24 часов после выхода.

Накануне выхода сингла Tokio Hotel вживую исполнят «How To Love» в финале флагманского телешоу от Хайди Клум Germany’s Next Topmodel. Шоу, кстати, также отмечает свое 20-летие в эфире, а в прошлом году финал телешоу привлек аудиторию в 4 миллиона зрителей.

Кстати, стало известно, что 21 июня, сегодня Билл Каулитц появится на обложке немецкого издания всемирно известного модного журнала VOGUE.

Собрав комбинацию из второго сезона хитового сериала на Netflix, яркого выступления на телевидении и громкой обложкой журнала, совпадающими с выпуском «How To Love», Tokio Hotel собираются сделать мощное заявление летом 2025 года.