VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиHow To Love: в России состоялась презентация нового сингла группы Tokio Hotel

How To Love: в России состоялась презентация нового сингла группы Tokio Hotel

editor
By editor
70
how to love - tokio hotel

С момента ошеломительного дебюта Tokio Hotel прошли путь от местных героев немецкой рок сцены до статуса мировых икон. Группа была создана еще в далеком 2001 году братьями-близнецами Биллом и Томом Каулитцем, а также бас гитаристом Георгом Листингом и барабанщиком Густавом Шефером. С того момента команда обрела культовое положение на международной музыкальной сцене. Их дебютный альбом «Schrei» (2005), включающий гимн поколения «Durch den Monsun» утвердил их лидерство в своем жанре и принес мировую славу. 10 миллионов проданных записей по всему миру, более чем 70 платиновых и 120 золотых сертификатов, более 110 национальных и международных наград, регулярные солд аут туры на разных континентах: Tokio Hotel оставили за собой историческое наследие, определяемое нескончаемой креативностью, эмоциональной стойкостью и глобальным видением.

В 2025 году Tokio Hotel празднуют 20-ю годовщину трека «Monsun», отдавая дань уважения своим корням и открывая новую музыкальную главу. Их сингл «How To Love» вышел 20 июня. Сингл посвящен проблемам, связанных с принятием себя и любви к себе.

Всего за три дня до этого состоится премьера второго сезона популярного сериала на Netflix «Kaulitz & Kaulitz». Первый сезон имел большой успех, заняв первое место в немецких чартах Netflix в течение 24 часов после выхода.

Накануне выхода сингла Tokio Hotel вживую исполнят «How To Love» в финале флагманского телешоу от Хайди Клум Germany’s Next Topmodel. Шоу, кстати, также отмечает свое 20-летие в эфире, а в прошлом году финал телешоу привлек аудиторию в 4 миллиона зрителей.

Кстати, стало известно, что 21 июня, сегодня Билл Каулитц появится на обложке немецкого издания всемирно известного модного журнала VOGUE.

Собрав комбинацию из второго сезона хитового сериала на Netflix, яркого выступления на телевидении и громкой обложкой журнала, совпадающими с выпуском «How To Love», Tokio Hotel собираются сделать мощное заявление летом 2025 года.

Предыдущая статья
ТНТ начал съёмки третьего сезона шоу «Титаны»
Следующая статья
«Полетели» – Мария Зайцева «включила» музыку лета

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru