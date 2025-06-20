«Полетели» – Мария Зайцева «включила» музыку лета

«Полетели» – максимальное вдохновение. Песня была написана в течение часа за день до лета: и музыка, и слова пришли к Марии Зайцевой во время полёта. Она о любви – о том, как важно позволить себе быть счастливыми. В максимально короткие сроки певица и её команда записали трек и сделали всё возможное и невозможное, чтобы он вышел на всех музыкальных площадках как можно скорее.

Чудом создания новой песни Мария Зайцева делилась в своих социальных сетях. Певица погружала слушателей и подписчиков в вайб своего нового трека. Песня «Полетели» эксклюзивно прозвучала в эфире «Авторадио», Мария Зайцева исполнила её на своём живом концерте, сохранив интригу – полная версия стала доступна лишь в день премьеры. В качестве группы поддержки с Марией пришли её слушатели, те, кто всегда вдохновляют певицу.

Мария Зайцева: «Случаются такие моменты в жизни, когда нет ни единого сомнения, что всё происходящее – это судьба. «Полетели» – не просто песня, это настроение, вайб, которым хочется поделиться как можно скорее, чтобы и вы могли испытать эти ощущения. Слушайте и отправляйтесь в полёт вместе с нами!»

«Полетели» – та самая песня, в которой останутся все воспоминания этого лета. Премьера Марии Зайцевой, пронзающая до мурашек и укутывающая теплом и нежностью – история, которой вы непременно захотите поделиться.