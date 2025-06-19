«Наш выпускной»: Slykhov выпустил песню, которую будут слушать

Slykhov выпускает «Наш выпускной» — песню, которую будут слушать, пролистывая школьные фото и глядя в глаза тем, с кем росли.

«Наш выпускной» — это личная история, в которой узнают себя миллионы. Здесь нет показной ностальгии, только честные воспоминания о школьных коридорах, первых друзьях, драках, контрольных и вальсе, который станцуешь на прощание.

Slykhov начинает с самой первой линейки, где он первоклашка в рубашке, а мама плачет от счастья. Оттуда через знакомство с одноклассниками, первые симпатии, контрольные, драки, родительские собрания и золотые медали до момента, когда все они, повзрослевшие, стоят рядом в одиннадцатом классе и прощаются со школой, танцуя вальс: «Спасибо классному руководителю за детство, за тысячи уроков, что нам помогли впоследствии. И вот одиннадцатый класс — мы стоим со слезами, впереди целая жизнь, но сначала экзамен»

Всё, что мы помним — в этих строках. Лирика трека построена как хроника школьных лет: от наивных амбиций «буду за сборную играть на поле» до реальности жизни — «кто-то станет лучшим другом, кто-то мне не интересен». Это история каждого, кто хоть раз бежал по утреннему двору с рюкзаком и цветами в руках.

В творчестве Slykhov остаётся собой: искренним, точным, понятным.