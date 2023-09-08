Художник Никита Лукьянов разработал новую айдентику для проекта Duo Sapiens

Дизайнер и художник Никита Лукьянов создал новую айдентику для проекта Duo Sapiens — сервиса по подбору менторов для дизайнеров. Визуальный стиль проекта теперь будет обновляться ежегодно с разными авторами. Никита Лукьянов стал первым художником, которого проект привлек для создания сезонного стиля.

Duo Sapiens, сервис по подбору менторов для дизайнеров, вместе с художником Никитой Лукьяновым 1 сентября запустили первую «сезонную» айдентику. По задумке авторов, фирменный стиль проекта будет обновляться ежегодно в коллаборации с российскими дизайнерами и художниками. Duo Sapiens предоставили трибуну для талантливых специалистов, где они могут заявить о себе.

Автором сезона 2023-2024 стал Никита Лукьянов. Художник работает на стыке графики, искусства, фотографии и иллюстрации. Среди проектов Никиты коллаборации с Яндексом, банком Точка, The Blueprint, РБК Стиль, Harper’s Bazaar и др.

Дизайн-концепция, предложенная Никитой Лукьяновым для Duo Sapiens — синергия цифрового дизайна и физических форм. В новой работе художник объединил физические и цифровые объекты с помощью ручной графики и обработки фотографий. Узнаваемая эстетика Никиты Лукьянова проявляется в скульптурах головы и рук, личных фотографиях и иллюстрациях, которые художник подготовил специально для проекта. Новая концепция затронет все коммуникации проекта — сайт, соцсети, мерч и оформление мероприятий. Работа художника и команды Duo Sapiens над спецпроектом заняла два месяца.

Введение сезонного стиля — не просто творческий эксперимент Duo Sapiens, но и образовательное мероприятие. На собственном примере проект показывает дизайнерам разнообразие творческих решений и позволяет узнать больше об авторских концепциях и влиянии дизайна на визуальный стиль и коммуникации бренда. Для каждого сезона будет создан отдельный лендинг с описанием фирменного стиля и подхода автора.

«Duo Sapiens — это необычный проект, созданный дизайнерами ради образования дизайнеров. Этой коллаборацией я хочу как можно громче заявить, что дизайнер — это не служебная функция бизнеса. Любой дизайн содержит в себе автора, и я хочу, чтобы каждый специалист осознавал это. Только с таким подходом можно создавать по-настоящему талантливые и выразительные работы, которые будут вносить вклад в развитие индустрии», — Максим Десятых, основатель Duo Sapiens

«Мне хотелось привнести в проект больше живости, смелости и иронии. Цифровые продукты редко могут позволить себе такое, а Duo Sapiens предоставили мне полный карт-бланш как художнику. Я сделал множество иллюстраций, скульптур, отсканировал фотографии — и теперь в течение года, каждый кто зайдет на сайт Duo Sapiens, увидит частицу меня», — Никита Лукьянов, визуальный художник и дизайнер, автор новой айдентики.

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