«Главный по фонтанам»: как архитектор Константин Топуридзе создавал легендарные символы на ВДНХ

20 апреля исполнилось 118 лет со дня рождения легендарного архитектора Констинтина Топуридзе — автора знаменитых фонтанов «Дружба народов», «Золотой колос» и «Каменный цветок» на ВДНХ. В этот день Главная выставка страны вспоминает историю создания этих всемирно известных символов и биографию знаменитого советского мастера.

Константин Тихонович Топуридзе родился 20 апреля 1905 года в Тбилиси. Строительство зданий было его мечтой с детства, и она сбылась. Его творения до сих пор поражают своей красотой.

По проектам Топуридзе в Ленинграде в 1934 году был возведен комплекс домов для работников фабрики «Красный треугольник», а в Москве в 1940–1941 годах были построены Лефортовский, Госпитальный и Костомаровский мосты. Но его самые известные архитектурные произведения — фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос», построенные на ВСХВ (прежнее название ВДНХ) в 1954 году. Все три являются объектами культурного наследия федерального значения.

Фонтан «Дружба народов»

Был спроектирован под руководством архитекторов Константина Топуридзе и Григория Константиновского в лучших традициях классического фонтанного искусства XVII — XVIII веков. Был построен к открытию ВСХВ в 1954 году и стал главным фонтаном Выставки. Он символизировал процветание СССР, основанное на единстве многонациональной страны.

Чаша фонтана, борта которой облицованы красным полированным гранитом, повторяет контуры площади. В центре чаши находится сноп из медных листов с изображением основных сельскохозяйственных культур. На среднем ярусе, как будто в хороводе, размещены покрытые сусальным золотом скульптуры 16 девушек в национальных костюмах — представительниц республик, входивших на тот момент в состав Советского Союза.

Площадь бассейна фонтана составляет 3,8 тысячи квадратных метров. Его струи, а их почти 800, поднимаются на высоту до 20 метров. Скульптурную часть объекта дополняют два малых фонтана с золотыми рыбками, а также восемь стилизованных под фонтанчики дельфинов.

С октября 2018 года по апрель 2019 года, впервые за 65 лет существования фонтана, прошла его комплексная реставрация. В 2019 году фонтан вновь был открыт в своем историческом виде, согласно проекту 1954 года.

Фонтан «Каменный цветок»

Идея фонтана «Каменный цветок» появилась в связи с вышедшим в 1946 году одноименным фильмом по мотивам сказов Павла Бажова. Скульптурная композиция представляет собой бутон раскрывающегося каменного цветка в окружении кристаллов уральских самоцветов, а его лепестки расцвечены смальтой и золотой кантарелью.

Основную скульптурную композицию окружают четыре малых фонтана «Корзинки». В прямоугольной части чаши размещены два ряда фонтанов-«березок», а на поверхности зеркала чаши «плавают» 24 осетра-фонтана (работы скульптора Валентины Александровой-Рославлевой). По бортам — 16 натюрмортов, под каждым из них на пьедестале находится скульптурная группа из трех гусей, также являющихся фонтанами.

К моменту начала реставрации в 2018 году фонтан находился в плачевном состоянии. В результате реставрации, завершившейся к лету 2019 года, был восстановлен его исторический облик. Также полностью была отремонтирована «техническая начинка» фонтана, что позволило поднять высоту струй с семи-восьми до исторических 15 метров. В итоге москвичи и гости столицы увидели «Каменный цветок» таким, как его задумывал Константин Топуридзе.

Фонтан «Золотой колос»

При проектировании ВСХВ 1930-х годов, на архитектурной оси Выставки, пересекавшей Верхний пруд (прежнее название 3-го Каменского пруда), было решено установить фонтан, который получил название «Колос на пруду». Первоначально он был покрыт медными листами, которые со временем потемнели, что придавало всему объекту сумрачный вид. Для подавления этого эффекта поверхность была частично выкрашена «под золото». За годы Великой Отечественной войны фонтан обветшал и в 1948 году был демонтирован. С этого момента начинается история «Золотого колоса», который был возведен в 1954 году. Авторами проекта стал тандем Константин Топуридзе — Григорий Константиновский, а скульптурную составляющую доверили Прокопию Добрынину.

На стилизованном шестиугольном фундаменте-основании, облицованном красным полированным гранитом, расположился колос, верхняя точка которого находится на высоте 16 метров, а также огромные рога изобилия, покрытые многоцветной смальтой. Вся скульптурная композиция покрыта мозаикой. «Золотой колос» считается самым зрелищным фонтаном ВДНХ. Это 66 струй воды, 30 из которых достигают 25 метров в высоту.

В июле 2018 года фонтан был запущен после комплексной реставрации. До этого он не работал 30 лет. Композиции вернули облик 1954 года.

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