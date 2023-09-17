16 сентября в Судаке состоялось торжественное открытие муралов, которые «Таврида.АРТ» (проект Росмолодёжи) подарила жителям на День города. Приглашенные художники и резиденты арт-кластера расписали семь стен на улицах Судака в рамках фестиваля уличных искусств, организованного «Таврида.АРТ» для горожан.

«Я признателен художникам арт-кластера «Таврида.АРТ», которые своим творчеством преображают наш город и задают ему новый колорит, делают его более современным. Муралы становятся новым местом притяжения для жителей и гостей города. И мы уже обсуждаем дальнейшую совместную работу по созданию таких уличных картин», — прокомментировал открытие муралов глава администрации города Судака Константин Подсевалов.

Ко Дню города художники подготовили семь муралов, которые они создавали в течение нескольких дней. Процесс наблюдали жители и туристы: это стало уникальной возможностью увидеть вживую, как создается стрит-арт, и поближе познакомиться с творчеством уличных художников.

«Таврида.АРТ» вносит весомый вклад в развитие нашего города. Эти муралы, я считаю, это приобщение молодого поколения к современному искусству. Это хороший пример нашему подрастающему поколению в будущем стать тоже художниками или музыкантами, дизайнерами — любыми творцами», — поделилась впечатлениями жительница Судака Юлия.

На центральной улице города — улице Ленина — художники создали два мурала: фасад дома №61 занял коллаж «Клюква в квадрате» с элементами, отражающими русскую культуру и узнаваемые образы Крымского полуострова; на стене дома №43 появилось изображение девочки с картой России в руках и надписью «Учись все делать сама». И третьим изображением, которое вскоре украсит главную улицу, станет рисунок «Цветочный этюд» — он появится на заборе рядом с домом №88. Мальчик с корабликом как символ исполнения детской мечты появился на стене школы-гимназии №1 на ул. Маяковского, д. 2. На ул. Гагарина, 42 художники изобразили «Красного коня». Тетрадный лист с надписью «Все дороги ведут в Рим Крым. Пиши правильно!» добавил изюминки зданию по ул. Цветочной, 19, а розы с виноградом «Цветочная акварель» уже скоро расцветут на стене дома на ул. Гвардейская, 33.

Созданные арт-кластером муралы отражают культурный код страны, передают глубокие смыслы, запечатлевают символы полуострова и города Судака. Художники получили возможность таким образом максимально масштабно поделиться с горожанами своим искусством и напомнить жителям о важных ценностях, которые они постарались передать через свое творчество.

«Уличное искусство ошибочно ассоциируется у людей с вандализмом. Но существует стрит-арт и уличные художники, которые делают настоящие картины на объектах инфраструктуры. И как любые представители искусства они доносят свой взгляд, ощущения, мировоззрение широкой публике. Появление таких муралов на зданиях Судака передает не только культурный код нашей страны, но и отражает культурный код города, является неким его почерком», — сказала Заруи Товмасян, руководитель департамента внешних коммуникаций арт-кластера «Таврида.АРТ».

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