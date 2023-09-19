Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича готовится к самой амбициозной премьере в своей новейшей истории. Постановка приурочена к 90-летию со дня рождения композитора.
Опера «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского целиком в России никогда не ставилась. Более того, она была запрещена сразу же после первого исполнения в 1972 году. Позднее опера несколько раз исполнялась за рубежом. И только в 2012 году, спустя 40 лет со дня премьеры, в Михайловском театре был исполнен первый акт из оперы в концертном варианте.
Сам композитор Сергей Слонимский говорил: «Я видел «Мастера и Маргариту» как оперу абсурда, в том смысле, как у Хармса или Беккета: не бессмыслицу, а действие, где реалистически достоверная последовательность событий необязательна, где времена могут смешиваться. Например, одновременно – Голгофа и уничтожение критиками Мастера. Иногда действие может разворачиваться от обратного, от эпилога. Так, эпилог перемещается в начало: Пилат после казни Иешуа умоляет, чтобы ему сказали, что казни не было, что она ему только привиделась».
Либретто по одноименному роману Михаила Булгакова написано Юрием Димитриным и Виталием Фиалковским. Основные сюжетные линии перенесены в партитуру Слонимского, включая грандиозный бал у сатаны.
Несмотря на то, что опера рассчитана на камерный оркестр, на сцену выйдет почти вся труппа театра. Вес декораций считается в центнерах, размер в десятках метров, каждый костюм – отдельное произведение искусства, мистический видеоконтент готовит Digital Opera Saint-Petersburg. Над постановкой работают художник-постановщик Сергей Новиков, художник по свету Ирина Вторникова, балетмейстер-постановщик Надежда Калинина.
Режиссером спектакля выступает народный артист России, лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Юрий Александров: «Переходы и состояния – главный принцип этого спектакля. Тут есть и видеоряд, который все время сочетается с происходящим, звуковые эффекты... Здесь очень сложный коктейль звуков, смыслов, состояний, перемещений...».
Дирижером-постановщиком спектакля станет художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов: «Хотелось восстановить справедливость и вернуть это грандиозное произведение на оперную сцену. Во многом это была идея Светланы Петровны Хумарьян, которая открыла Сергея Слонимского для нашего города, дружила с ним до последних его дней. Вдова композитора Раиса Николаевна, с которой мы много обсуждали предстоящую постановку, говорила, что Сергей Михайлович в «Мастере и Маргарите» фактически изобрел самобытный музыкальный язык для вокалистов и сольных инструментов».
Связь Сергея Слонимского с самарской сценой очень велика – он поставил здесь не одно свое произведение. Мировая премьера оперы «Видения Иоанна Грозного» в постановке Роберта Стуруа в 1998 году также состоялась на самарской сцене. За дирижерским пультом тогда стоял Мстислав Ростропович.
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