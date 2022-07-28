«Хватит слов» – новый летний трек группы «FISHY» в стиле поп-рок

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«Хватит слов» – новый летний трек группы «FISHY» в стиле поп-рок переносит прямиком на шумную вечеринку, где в толпе ты вдруг замечаешь глаза человека и понимаешь, что оторваться уже не в силах.

«В песне много раз повторяется фраза «хватит слов», но каждый раз меняется интонация: сначала «хватит слов», чтобы не сказать глупость и избежать неловкости, а потом «хватит слов», потому что всё становится понятно и без них», — делится своим замыслом фронтмен.

И вот, когда ваши «глаза сказали всё, что нужно знать», вы сбегаете с вечеринки, чтобы побыть наедине. Дальше слова излишни…

Мы поддерживаем эту позицию и тоже говорим вам: «Хватит слов! Бегите слушать!». Трек уже доступен на всех стриминговых площадках!

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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