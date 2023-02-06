ДДТ собрали более 15 миллионов рублей через краудфандинг на новый альбом «Творчество в пустоте. Часть 2»

На платформе Planeta.ru с результатом в 15 256 250 ₽ завершилась краудфандинговая кампания рок-группы ДДТ на новый альбом «Творчество в пустоте. Часть 2».

Краудфандинговую кампанию фанаты поддержали 5437 раз, только CD версий альбома было предзаказано 1133 копий. Среди лотов, подготовленных группой для поклонников, были: CD, двойные номерные LP, аудиокассеты и созданные специально для проекта кастомизированные футболки с авторскими рукописными цитатами Юрия Шевчука. Изданием этого альбома Юрий Шевчук и группа ДДТ продолжают цикл, объединивший в себе создание нескольких десятков песен, работу над концертной программой «Эволюция», съемки видеоклипов на новые композиции и создание фильма о записи альбома. В альбом вошли 14 новых композиций, записанных в 2021-2022 гг.

Поклонники ДДТ не перестают доказывать свою лояльность группе. Почти год назад у рок-группы завершился первый краудфандинг, посвященный изданию «Творчества в пустоте. Часть 1», с результатом в 25,2 млн рублей. За первый день люди перечислили в пользу проекта более 6 млн рублей, что стало абсолютным рекордом российского краудфандинга по суточному сбору. А летом была кампания на переиздание «Сборника песен», завершившаяся раньше срока из-за ажиотажа (весь тираж винила был раскуплен за 2 дня).

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