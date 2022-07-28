Amirchik попал в мировой чарт Shazam

Артист лейбла Insight Music Amirchik (Амирхан Батабаев) занял 118 строчку в топе мировых хитов Shazam.

За всю историю существования приложения такого успеха добивались очень немногие русскоязычные исполнители. Новый трек «Эта любовь» от Amirchik за пару дней релиза набрал огромную популярность, прочно обосновавшись в чартах Азии, России и стран СНГ.

Молодому исполнителю из Бишкека Амирхану Батабаеву всего 18 лет, а его успехи поражают. Его музыку особенно любят пользователи социальных сетей, в ТикТоке под новый трек сняли уже более 200 тысяч роликов.

Сам Amirchik тоже прославился благодаря ТикТоку. Его акустические каверы на популярные песни понравились миллионам зрителей, под них стали снимать ролики. Настоящую популярность артист получил благодаря треку «Улетаю прочь», который попал в топ-100 Чарта ВК, топ-200 Apple Music и набрал более 500.000 клипов в ТикТоке. Сейчас исполнитель активно сотрудничает с музыкальным лейблом Insight Music продюсерского центра Insight People.

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