И. Бах и мировая органная культура в Московской консерватории

2 декабря в Малом зале консерватории прозвучат сочинения для скрипки и органа. Известные российские музыканты, народные артисты России, профессора Московской консерватории Сергей Кравченко (скрипка) и Рубин Абдуллин (орган) посвятили свою программу Святой Цецилии. Она считается одной из покровительниц Московской консерватории, так как ее фигуру можно видеть на витраже в фойе партера Большого зала прославленного вуза.

В католической церкви Святая Цецилия является покровительницей церковной музыки. Она традиционно изображается как мученица с мечом и розой, рядом с клавишным инструментом или скрипкой.

В программе прозвучит популярная классика – сочинения Баха, Генделя, Брамса, Гуно.

Начало в 19:00.

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