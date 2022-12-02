15 декабря в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тютчева» открывается выставка работ Бориса Кустодиева «Русь купеческая» – совместный проект мурановского музея и санкт-петербургского Музея Академии художеств.

Интерес к национальному быту ярко проявляется в творчестве Кустодиева на протяжении всей его жизни. Он создает целые серии картин на темы крестьянского и провинциального мещанско-купеческого быта – ярмарки, деревенские праздники, масленицы, балаганы, в которых тема зимних гуляний и праздников занимает центральное место. По словам художника, зима была его любимым временем года, с ее морозными, сказочными днями с инеем, звенящим воздухом, скрипом полозьев по хрустящему снегу и багровым в тумане солнцем.

Сердце выставки – серия акварелей «Русские типы».

Работы отражают последний этап творчества художника. Будучи прикованным к инвалидному креслу, Кустодиев до последних дней писал милые его сердцу русские типы. Серия акварелей предназначалась для задуманного Исааком Бродским и Евгением Замятиным издания «Русь.

Русские типы Б.М. Кустодиева». С добрым, мягким юмором Кустодиев изображает важных купцов и дородных купчих, солидных торговцев и юрких трактирщиков, изможденных монашек и хитроватых священников, лирников и странников, соединяя наивность и условность народного искусства с высоким профессиональным мастерством.

Всего будет представлено 17 работ художника. Помимо серии акварелей «Руские типы», в экспозицию войдут карандашные эскизы на тему крестьянского и провинциального мещанско-купеческого быта.

В рамках выставки пройдут экскурсии, творческие мастер-классы для детей и взрослых.

Выставка будет работать до 26 февраля 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.