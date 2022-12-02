Государственный музей Востока примет участие во Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех»

В рамках акции в музее планируется проведение инклюзивных экскурсий и занятий.

Богиня милосердия Куан-ам и ее тактильная модель

7 декабря состоится экскурсия для детей по залу Китая. На экскурсии юные посетителя познакомятся с китайскими волшебными существами: драконом, фениксом, трехлапой жабой и львом ши-цзы. Дети услышат сказки и узнают, как трехлапая жаба оказалась на луне и откуда у птицы феникс появились яркие перья. После экскурсии арт-терапевты проведут творческое занятие, на котором посетители еще раз вспомнят услышанные сказки, а после смогут придумать своих сказочных персонажей и воплотить их в жизнь с помощью художественных практик. Экскурсия и творческое занятие адаптированы для посетителей с нарушением зрения.

11 декабря педагог Центра социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая проведет для детей «Урок доброты». Урок проводится в форме практической игры и диалога. Он поможет детям больше узнать о людях с инвалидностью, которые, несмотря на свои особенности, ведут такую же жизнь – учатся, общаются с друзьями, занимаются творчеством, ходят в музеи. После «Урока доброты» состоится экскурсия по залам Юго-Восточной Азии. Во время экскурсии участники занятия услышат сказки и легенды о храбрых героях Вьетнама и Индонезии и узнают о традиционном индонезийском театре. Экскурсия адаптирована для людей с нарушением зрения.

Участие во всех мероприятиях бесплатное. К участию приглашаются дети младшего школьного возраста. Ограничение по количеству участников – 10 детей.

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