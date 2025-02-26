И смех, и слезы: премьера спектакля «Комедианты. Осколки шоу-бизнеса» в Театре Дениса Матросова

В Театре Дениса Матросова состоялась долгожданная премьера спектакля «Комедианты. Осколки шоу-бизнеса». Это событие стало настоящим праздником для всех любителей комедийного жанра. На сцене блистали звезды — народный артист России Александр Пашутин и заслуженный артист России Борис Смолкин, которые подарили зрителям радость, а также мгновения, наполненные нежной грустью.

Пьеса Нила Саймона (The Sunshine Boys), написанная им в 1972 г., не утрачивает своей актуальности и по сей день. История о том, как судьба вновь сводит двух некогда популярных комиков — друзей Алана Льюиса и Уильяма Кларка, — заставляет зрителя и смеяться, и плакать одновременно. Тема ностальгии и ускользающей славы, которая пронизывает произведение, знакома многим поколениям: часто люди сталкиваются с вопросами о том, как сохранить свою значимость и место в обществе, когда время неумолимо уходит. Отношения между главными героями, полные конфликтов и недопонимания, отражают обычные человеческие переживания. Дружба, предательство, прощение и желание быть незабытым — эти темы актуальны для любой культуры и в любое время.

Авторская постановка пьесы режиссера, заслуженной артистки России, Ольги Анохиной в сочетании с игрой талантливых артистов и оригинальными декорациями погрузила зрителей в незабываемый мир эмоций, смеха и слез. Ольга Евгеньевна, благодаря своему глубокому пониманию материала и мастерству, сумела передать всю сложность и многослойность отношений между персонажами, делая их живыми и близкими. Каждый актер, и Александр Пашутин (Уилл Кларк), и Борис Смолкин (Алан Льюис), и Наталья Колодяжная (племянница Кларка), и Екатерина Казанцева (сиделка) сумели создать яркие образы, которые останутся в памяти зрителей надолго, заставляя задуматься о том, как важно ценить дружбу.

По завершению спектакля Ольга Анохина подчеркнула, что пьеса Нила Саймона очень трудная для постановки и поэтому она невероятно переживала как ее воспримет зритель: «Не только я, даже наши замечательные артисты, будучи профессионалами, волновались. Я всю премьеру провела за кулисами, от волнения даже не было сил пойти в зал: боялась, как бы мое сердце не выскочило. Несмотря на короткие сроки, артисты вложили столько души в спектакль, столько своих сил, придумок, обаяния, что, конечно же, смогли всё преодолеть. Я горжусь, что могу работать с такими талантливыми людьми и желаю нашему спектаклю только доброго пути».

Борис Смолкин лично поблагодарил Ольгу Анохину за доверие, а также отметил, что ему было приятно работать с Театром Дениса Матросова: «Огромная благодарность всем, кто был причастен к премьере и лично Денису. Отдельное спасибо его жене — директору театра Оксане, которая нас нежно всех опекала. Большое им спасибо за то, что поверили в нас, надеюсь, мы не подведем».

Александр Пашутин добавил свои впечатления от работы с командой Театра Дениса Матросова: «Я парень немолодой. В театре работаю 64 года. За спиной и Театр Станиславского, и Гоголя, и Ермоловой, и МХАТ, и Моссовета… И знаете, я был потрясен тем, какую высокохудожественную профессиональную команду собрали Оксана и Денис. Я ошеломлен их организацией и сплоченностью. С какой любовью они всё делают. Я еще глазом не успел моргнуть, как уже были готовы и отутюжены три белые рубахи, четыре свитера, ботинки, носки, сто шарфиков. Такого не бывает в театре, поверьте мне».

Денис Матросов, продюсер:

— К сожалению, я не мог присутствовать на премьере, так как играл в другом спектакле (прим.: «Яблоко раздора»). Я переживал, хотя понимал, что все большие профессионалы, но волнение, конечно, присутствовало. Как только закончил свой спектакль, сразу же поспешил поздравить команду. И что я увидел? Зрителей, которые выходили из зала с радостными улыбками и щедрыми комплиментами в адрес актеров. За кулисами было море цветов и подарков, а лица наших артистов, хоть и немного уставшие, светились невероятным счастьем. Всё это говорило об одном — премьера удалась на славу!».

Пьеса «Комедианты. Осколки шоу-бизнеса» – это комедия о двух пожилых актерах, виртуозно владевших секретами юмористического жанра. Известный комедийный дуэт Алана Льюиса и Уилли Кларка некогда блистал на Бродвее, но их тандем распался, по причине желания одного из них уйти на покой. Яркая карьера двух блистательных комиков осталась давно в прошлом, как и их дружба. Неожиданно, спустя 20 лет им выпадает шанс вернуть былую славу. Племянница Кларка Бенита не теряет надежды о воссоединении знаменитого дуэта. Она пытается уговорить артистов поучаствовать в ретро-шоу с их лучшей репризой, однако это была не самая лучшая идея.

Взлеты и падения кумиров, лицевая сторона и изнанка юмористического жанра, тематика настоящих человеческих ценностей и истинной дружбы мало кого смогут оставить равнодушными.