Певица Ирина Дубцова рассказала о съемках в мистической мелодраме «Танго на осколках»

Ирина Дубцова не впервые появляется в проектах Сергея Сенцова. В прошлом году она снялась в детективном сериале «Престиж» онлайн-кинотеатра START, где сыграла не саму себя, а вымышленную оперную певицу Анну Гараеву.

«Я большая поклонница работ Сергея Сенцова. Когда он пригласил меня на главную роль в «Престиж», то я сразу же без раздумий согласилась. С сериалом «Танго на осколках» была такая же история. Мне очень нравится работать вместе с Сергеем и его командой. У них на съемочной площадке всегда царит семейная атмосфера! Мне очень нравится эстетика танго, и я даже думаю взять пару уроков, но пока у меня на это не хватает времени. Буду с большим удовольствием смотреть на гастролях сериал и наслаждаться этой эстетикой», – рассказывает певица Ирина Дубцова.