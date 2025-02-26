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В Москве завершился III Международный конкурс юных вокалистов, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

editor
By editor
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Образцовый-вокальный-ансамбль-Дети-солнца--г.-Нижнеудинск,-Иркутская-обл.-2-я-премия
Образцовый вокальный ансамбль «Дети солнца», г. Нижнеудинск, Иркутская область, 2-я премия. Фото предоставлено пресс-службой

В Москве завершился III Международный конкурс юных вокалистов, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняла участие яркая талантливая молодёжь из разных регионов России, республик Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан.

Идея создания патриотического музыкального проекта принадлежит его руководителю оперной певице Ирине Волковой.

21 и 22 февраля в Московском музее С.В. Рахманинова на Большой Ордынке прошли конкурсные прослушивания юных вокалистов. География участников поразила своей широтой. Дом Рахманинова встречал гостей из Забайкальского края и Республики Крым, Алтайского края и Белгорода, Ярославля и Волгограда, Республики Марий Эл и Иркутской области, Хабаровского края, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, Могилёва, Баку и Ургенча. В этом году впервые приняли участие в конкурсе молодые солисты из КНР.

Выступления конкурсантов оценивало профессиональное жюри, председатель которого Валентина Щербинина, Заслуженная артистка России, солистка Московского Академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, заведующая вокальным отделением АМУ при МГК им. П.И. Чайковского.

В работе жюри приняли участие Заслуженный артист России, солист Большого театра Роман Муравицкий, солистка Нижегородского Государственного Академического театра оперы и балета Ульяна Старкова, старший преподаватель кафедры вокального искусства БГИИК, Яна Шевелева, заведующая вокальным отделением ДШИ им. И.С. Козловского Людмила Вертоградова, музыкальный критик и редактор издательства «Музыкальный журнал» Елена Езерская, певец Владимир Овчаров,
руководитель детского музыкального театра «Олимп» Ольга Колдакова.

Илья Лапшин, Первая-премия, младшая группа. Забайкальский край, Нерчинский райн, посёлок Нагорный. Фото предоставлено пресс-службой
Илья Лапшин, Первая-премия, младшая группа. Забайкальский край, Нерчинский райн, посёлок Нагорный. Фото предоставлено пресс-службой

23 февраля в День Защитника Отечества, в Концертном Зале Музея Победы на Поклонной горе, главном военно-историческом музее страны состоялся Гала-концерт победителей.

В программе концерта прозвучали песни о России и военно-патриотические песни, исполнение которых входило в обязательную конкурсную программу. Русской народной песней «Бравый атаман» открыл концерт лауреат Первой Премии в младшей группе Лапшин Илья, самородок из Забайкальского края Нерчинского района. Бурными аплодисментами зал поддержал молодого солиста из Узбекистана Билола Сапарбаева, в исполнении которого прозвучала всем знакомая «Смуглянка», а песню А. Эшпая «Москвичи» проникновенно исполнил Серафим Бордюг, юный артист из Крыма.

Зал аплодировал стоя, встречая ветерана Великой Отечественной войны Лыткина Ивана Петровича, который пришёл поздравить участников конкурса и произнес напутственные слова молодому поколению. Преемственность поколений, сохранение исторической памяти – главная миссия патриотического проекта «Мелодия моей России». Молодое поколение – это наше будущее и от того, как мы его воспитаем, зависит судьба нашей страны. Эта историческая встреча стала главным событием молодёжного патриотического проекта «Мелодия моей России». В зале присутствовали ветераны СВО и их семьи.

В числе почетных гостей были представители Роспартиотцентра и Движения Первых, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ, Заместитель Председателя комитета по молодёжной политике Исаков Владимир Павлович. От Россотрудричества с приветственным словом выступила Елена Шлинёва, начальник управления по связям с соотечественниками и другие.

Проект «Мелодия моей России» через классическую русскую музыку, лирические песни о России, военно-патриотические песни становится сильнейшим инструментом в духовном воспитании молодого поколения и объединении Русского мира.

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