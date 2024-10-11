Идеи для лучших осенних прогулок по ВДНХ

Этой осенью Главная выставка страны приглашает гостей насладиться пешими прогулками по тематическим маршрутам. Например, Семейный маршрут по ВДНХ — отличная возможность исследовать новые места и познакомить детей с территорией Выставки. В маршрут «Флора и фауна на ВДНХ» вошла подборка самых живописных локаций, а маршрут «Для влюбленных» поможет запланировать идеальное свидание. Также проводятся регулярные обзорные пешие экскурсии.

Золото листвы и золотистый круассан

Прогулку по Семейному маршруту лучше начать с парка «Останкино». Здесь находится музей-усадьба «Останкино», до революции принадлежавшая роду Шереметевых. Сейчас территория парка представляет собой облагороженный лес, по которому проложено большое количество пешеходных аллей и тропинок: Останкинская аллея, Дворцовая аллея, Липовая аллея.

Следующая точка прогулки — аттракцион «Школа Спасателей». Игровой проекционный павильон с применением интерактивных технологий особенно понравится детям и запомнится им надолго. А обменяться впечатлениями и заодно перекусить можно неподалеку — в семейном кафе «Андерсон на даче».

Красивым завершением Семейного маршрута станет посещение экотропы ВДНХ, расположенной в зоне Ландшафтного парка. Высота конструкции доходит до 6,5 метра, общая длина составляет около 500 метров. Здесь можно взглянуть на природу Выставки с высоты крон вековых дубов и увидеть во всей красе заповедную Шереметьевскую дубраву.

Яблони Мичурина и «мясо из пробирки»

Еще один маршрут для любителей слушать, как шуршат листья под ногами во время долгих прогулок, — «Флора и фауна на ВДНХ». В него вошла подборка самых живописных локаций Выставки.

Первым пунктом путешествия станет Садовый пруд, рядом с которым можно не только понаблюдать за белками и утками, но и покормить их. Пруд площадью около 1,6 гектара был создан в 1790-х годах при обустройстве английского парка в усадьбе графа Шереметева Останкино.

Следующим местом, куда стоит отправиться, станет Мичуринский сад, он находится в зоне Ландшафтного парка «Природа культивируемая». Это старейшая локация Выставки. Сад появился в 1939 году и был назван в честь Ивана Владимировича Мичурина, русского биолога и селекционера. Здесь высажены лучшие сорта плодовых деревьев, из них 800 яблонь более 14 сортов, в том числе выведенные Мичуриным.

Третья остановка — павильон №30, где работает Центр современных биотехнологий Музей БИОТЕХ. Посетителям расскажут о новых биотехнологических разработках, создании вакцин, работе сити-ферм и биореакторов. Также в Музее БИОТЕХ можно увидеть «мясо из пробирки», «муку из кузнечиков», «грибной сыр» и понаблюдать за звездным свечением биолюминесцентных растений.

Завершить прогулку предлагается в Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева (павильон №31 «Геология»). В экспозиции представлены минералы, чучела и скелеты, муляжи редких сортов овощей и фруктов, а также объекты современного искусства, большая часть которых создана специально для выставки. Также для погружения в тему разработан мультимедийный гид с дополненной реальностью.

Маршрут для влюбленных… в Выставку

Осень — время, когда воздух буквально пронизан романтикой. Запланировать и провести идеальное свидание поможет маршрут по ВДНХ «Для влюбленных». Первой его точкой станет колесо обозрения «Солнце Москвы». С высоты 140 метров лучше всего наблюдать за жизнью большого города, а в сумерках это зрелище становится еще прекрасней. По желанию колесо обозрения может стать частью личной истории: здесь можно провести фотосессию, романтическое свидание или даже зарегистрировать брак.

Следующим этапом путешествия станет бельведер (в переводе с французского bellevue — «прекрасный вид») в зеленой зоне парка «Останкино». Отсюда открывается живописный вид на Садовый пруд. Возле Зеленого бельведера можно наслаждаться пышным увяданием природы, не покидая границ шумного мегаполиса.

Далее влюбленным парам стоит отправиться в один из крупнейших океанариумов Европы — «Москвариум» и познакомиться с его уникальными обитателями, а затем сходить в Дом бабочек. Посетив «Баттерфляриум» в строении №519, можно не только полюбоваться этими прекрасными созданиями, но и пообщаться с ними.

Также по территории Выставки проводятся обзорные пешие экскурсии. На одной из них, «Путеводитель по ВДНХ», за полтора часа гостям расскажут, как появилась Выставка, по какому принципу застраивалась ее территория, какие тайны скрывают фасады знаменитых строений, почему менялись названия павильонов. Посетители увидят арку Главного входа, парадные павильоны республик и регионов СССР, фонтаны и богатое архитектурное оформление исторических зданий. Место встречи группы — Музей ВДНХ.