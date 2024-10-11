Делегация Ирака посетила Музей Победы

Музей Победы посетила делегация Высшего судебного совета Республики Ирак во главе с председателем Файком Зейданом. Гости осмотрели главное здание музея на Поклонной горе и побывали на уникальной иммерсивной экспозиции «Подвиг Народа».

«У меня смешанные чувства от того величия и того, как российским друзьям удалось запечатлеть весь героический путь и страдания, через которые прошел великий советский народ. Отношения России с Ираком начались в 1945 году и укрепляются с каждым годом. Они всегда были на высочайшем уровне. Россия для нас — это дружественная страна. Диаспора иракская в России тоже развивается, и она является важным звеном между Россией и Ираком. И мы всегда стремимся к достижению более высоких совместных целей», – сказал глава делегации Республики Ирак Файк Зейдан.

Экскурсовод Музея Победы показал гостям грандиозную экспозицию, в которой на площади более 3 тысяч квадратных метров представлен вклад в Победу тружеников тыла, деятелей науки и культуры, рядовых граждан страны. Участники экскурсии посетили воссозданное историческое пространство и «прошли» путь от Брестской крепости до Берлина, «побывали» в библиотеке блокадного Ленинграда и знаменитой Янтарной комнате, в крестьянской избе и в доме подпольщиков, на заводах и в госпиталях и «поднялись» на ступени поверженного Рейхстага.