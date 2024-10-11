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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Делегация Ирака посетила Музей Победы

editor
By editor
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Делегация Ирака посетила Музей Победы

Музей Победы посетила делегация Высшего судебного совета Республики Ирак во главе с председателем Файком Зейданом. Гости осмотрели главное здание музея на Поклонной горе и побывали на уникальной иммерсивной экспозиции «Подвиг Народа».

«У меня смешанные чувства от того величия и того, как российским друзьям удалось запечатлеть весь героический путь и страдания, через которые прошел великий советский народ. Отношения России с Ираком начались в 1945 году и укрепляются с каждым годом. Они всегда были на высочайшем уровне. Россия для нас — это дружественная страна. Диаспора иракская в России тоже развивается, и она является важным звеном между Россией и Ираком. И мы всегда стремимся к достижению более высоких совместных целей», – сказал глава делегации Республики Ирак Файк Зейдан.

Экскурсовод Музея Победы показал гостям грандиозную экспозицию, в которой на площади более 3 тысяч квадратных метров представлен вклад в Победу тружеников тыла, деятелей науки и культуры, рядовых граждан страны. Участники экскурсии посетили воссозданное историческое пространство и «прошли» путь от Брестской крепости до Берлина, «побывали» в библиотеке блокадного Ленинграда и знаменитой Янтарной комнате, в крестьянской избе и в доме подпольщиков, на заводах и в госпиталях и «поднялись» на ступени поверженного Рейхстага.

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