Игорь Матета оказался в песне «В путь» на острие событий в России

В интернете набирает популярность лирик-видео на песню Игоря Матеты «В путь». Композитор сочинил новинку на стихи поэта Анатолия Поперечного, которому в этом году могло бы исполниться 90 лет. Текст лежал у Игоря Матеты довольно давно, но оформился в песню он всего несколько месяцев назад.

— У меня возникло желание написать мужскую общечеловеческую песню. Она посвящена определенному пройденному пути, — сказал Игорь Матета. – А потом, когда я стал разбирать хранящиеся у меня тексты, мне попались эти стихи Анатолия Поперечного. Я считаю, что песня должна резонировать с ситуацией, которая у нас есть сейчас – в таком случае она имеет шансы прожить некоторое время. Она должна резонировать с чувствами слушателя. Можно писать про любовь, а здесь мы решили посвятить песню событиям, которые сейчас у нас в стране находятся на острие. Тем более, это реально беспокоит очень многих, одни это отрицают, другие поддерживают и делают все для Победы. Но, в любом случае, это волнует людей.

Игорю Матете было важно донести заложенную в песне идею с помощью лирик-видео.

— Я стал думать, как реализовать этот замысел, — объясняет он. – В наше время важно донести до людей песню именно визуально. В какой-то момент я обратил внимание на само написание названия «В путь». Связавшись с человеком, который делал видео, я поставил ему задачу стилизовать эти два слова под подпись Владимира Владимировича Путина, которую нашел в интернете.

Песню «В путь» Игорь Матета называет выражением своей гражданской позиции.

— Мы сделали лирик-видео, — продолжает композитор. – А поскольку у нас народ (особенно – молодые люди) часто не вникает в то, что происходит вокруг, многое воспринимается поверхностно – на уровне бегающих картинок. Но те, кто привыкли вдумываться, наверняка обратят на стилизацию подписи Владимира Путина внимание. Если люди это видят, значит, я свою задачу выполнил. Любое творчество – это всегда эмоции и внутренние переживания, которые находят отражение в песнях. А в нашей ситуации личность Владимира Путина способствует объединению сил, которые имеют вектор к Победе.

В настоящий момент Игорь Матета готовится исполнять «В путь» на своих концертных выступлениях.

— Недавно я выступал в госпитале в Ростове-на-Дону и, честно говоря, пока еще не пел там эту композицию. Но на тот момент она была еще совсем свежей, поэтому мы обязательно подготовим ее живую версию, чтобы приободрить людей и дать им понять, что они не одни.