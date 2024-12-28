«Смешарики» выпустили новый электронный трек «Чёрная дыра»

27 декабря на лейбле Riki Music вышел новый трек «Смешариков», вдохновленный бескрайними космическими просторами.

«Чёрная дыра» — электронный трек, созданный на основе научной информации из серии «Баранка», входящей в спин-офф «Смешариков» — «ПинКод». То, что рассказал о странной области пространства-времени бортовой компьютер, определенно заслуживает загадочного, космического и местами мистического звучания. У создателей получилось передать манящую атмосферу бескрайнего космоса.

«Помимо научной составляющей трека, чёрная дыра — идеальная метафора. Для кого-то это уйма дел перед Новым годом, кому-то чёрной дырой кажутся нерешенные проблемы, а для кого-то чёрная дыра — это кипа документов, неделями ожидающая внимания. Каждый найдет в новом треке от Смешариков что-то своё», — прокомментировал Олег Трояновский, продюсер лейбла Riki Music.