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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Смешарики» выпустили новый электронный трек «Чёрная дыра»

editor
By editor
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Черная дыра - Смешарики

 27 декабря на лейбле Riki Music вышел новый трек «Смешариков», вдохновленный бескрайними космическими просторами.

«Чёрная дыра» — электронный трек, созданный на основе научной информации из серии «Баранка», входящей в спин-офф «Смешариков» — «ПинКод». То, что рассказал о странной области пространства-времени бортовой компьютер, определенно заслуживает загадочного, космического и местами мистического звучания. У создателей получилось передать манящую атмосферу бескрайнего космоса.

«Помимо научной составляющей трека, чёрная дыра — идеальная метафора. Для кого-то это уйма дел перед Новым годом, кому-то чёрной дырой кажутся нерешенные проблемы, а для кого-то чёрная дыра — это кипа документов, неделями ожидающая внимания. Каждый найдет в новом треке от Смешариков что-то своё», — прокомментировал Олег Трояновский, продюсер лейбла Riki Music.

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