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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Играем в Пушкина»: Театр Мимики и Жеста представил новый спектакль

editor
By editor
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играем пушкина

К 225-летию со дня рождения великого русского поэта Театр Мимики и Жеста представил новый спектакль «Играем в Пушкина», проект поддержал Благотворительный фонд «Анастасия».

В июне 2024 года в московском Театре Мимики и Жеста прошла премьера детского спектакля «Играем в Пушкина». В основу сценария легли сюжеты «Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о золотом петушке» и «Сказки и попе и работнике его Балде». Инсценировка переведена на русский жестовый язык с сохранением смыслового наполнения и духа произведений, благодаря чему постановку с интересом могут смотреть самые юные зрители. В этом же месяце спектакль был показан в Московском областном региональном отделении Всероссийского общества глухих, его посетили дети из Подмосковья.

Благотворительный фонд «Анастасия» поддержал постановку «Играем в Пушкина» и выдал грант для инклюзивных театральных проектов в сфере детства в рамках собственного конкурса «Время действовать!». На соискание этого гранта представляются проекты, направленные на повышение степени доступности культурных благ, помогающие сделать среду более насыщенной, направленные на сохранение культурного наследия и обеспечение равного доступа к нему для всех граждан России, а также проекты культурно-гуманитарной направленности, цель которых – формирование интереса к культуре.

«Руководство Театра Мимики и Жеста, его творческий коллектив планировали эту постановку как важное культурное событие Пушкинского года для глухих и слабослышащих юных театралов. Спектакль ставился специально для проката в регионах и для показа в малых залах», – отметила генеральный директор Благотворительного фонда «Анастасия» Анастасия Юрьева.

Перед актерами, участниками спектакля, была поставлена непростая задача – сыграть несколько разноплановых персонажей, имея в распоряжении минимум реквизита, в непосредственной близости от зрителя. Мимика и жесты подбирались тщательно – настолько, что даже те зрители, которые не владеют русским жестовым языком, воспринимают и характеры персонажей, и смыслы, заложенные в подтекст, и текст, и даже особенности авторского юмора.

«На сегодняшний день мы провели два спектакля – один в нашем театре, опробовав малую сцену в фойе, второй на выезде, в довольно непростых условиях. Мне кажется, у нас все получилось – постановку можно смело возить на показы в небольших залах. Спектакль хорошо принимают и дети, и взрослые. Смотрят с удовольствием, не отвлекаясь», – подчеркивает режиссер спектакля Евгения Акс.

Спектакль будет демонстрироваться на протяжении всего 2024 юбилейного года. Запланированы гастроли по городам России, которые начнутся в сентябре в Краснодаре, где спектакль «Играем в Пушкина» будет показан в местном театре кукол.

Фото — архив Театра Мимики и Жеста

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