Играем в Пушкина»: Театр Мимики и Жеста представил новый спектакль

К 225-летию со дня рождения великого русского поэта Театр Мимики и Жеста представил новый спектакль «Играем в Пушкина», проект поддержал Благотворительный фонд «Анастасия».

В июне 2024 года в московском Театре Мимики и Жеста прошла премьера детского спектакля «Играем в Пушкина». В основу сценария легли сюжеты «Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о золотом петушке» и «Сказки и попе и работнике его Балде». Инсценировка переведена на русский жестовый язык с сохранением смыслового наполнения и духа произведений, благодаря чему постановку с интересом могут смотреть самые юные зрители. В этом же месяце спектакль был показан в Московском областном региональном отделении Всероссийского общества глухих, его посетили дети из Подмосковья.

Благотворительный фонд «Анастасия» поддержал постановку «Играем в Пушкина» и выдал грант для инклюзивных театральных проектов в сфере детства в рамках собственного конкурса «Время действовать!». На соискание этого гранта представляются проекты, направленные на повышение степени доступности культурных благ, помогающие сделать среду более насыщенной, направленные на сохранение культурного наследия и обеспечение равного доступа к нему для всех граждан России, а также проекты культурно-гуманитарной направленности, цель которых – формирование интереса к культуре.

«Руководство Театра Мимики и Жеста, его творческий коллектив планировали эту постановку как важное культурное событие Пушкинского года для глухих и слабослышащих юных театралов. Спектакль ставился специально для проката в регионах и для показа в малых залах», – отметила генеральный директор Благотворительного фонда «Анастасия» Анастасия Юрьева.

Перед актерами, участниками спектакля, была поставлена непростая задача – сыграть несколько разноплановых персонажей, имея в распоряжении минимум реквизита, в непосредственной близости от зрителя. Мимика и жесты подбирались тщательно – настолько, что даже те зрители, которые не владеют русским жестовым языком, воспринимают и характеры персонажей, и смыслы, заложенные в подтекст, и текст, и даже особенности авторского юмора.

«На сегодняшний день мы провели два спектакля – один в нашем театре, опробовав малую сцену в фойе, второй на выезде, в довольно непростых условиях. Мне кажется, у нас все получилось – постановку можно смело возить на показы в небольших залах. Спектакль хорошо принимают и дети, и взрослые. Смотрят с удовольствием, не отвлекаясь», – подчеркивает режиссер спектакля Евгения Акс.

Спектакль будет демонстрироваться на протяжении всего 2024 юбилейного года. Запланированы гастроли по городам России, которые начнутся в сентябре в Краснодаре, где спектакль «Играем в Пушкина» будет показан в местном театре кукол.

Фото — архив Театра Мимики и Жеста