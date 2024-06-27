Concept Group, Объединение «Гжель» и БФ «Система» познакомили школьников и студентов России с современными технологиями в креативных индустриях

Российская фэшн-компания Concept Group, Объединение «Гжель» и Благотворительный фонд «Система» представили новый Открытый урок о технологиях и профессиях будущего «Креативные технологии», в рамках которого рассказали об инновациях в сфере креативных индустрий. Онлайн-урок – часть одноименного проекта Фонда и Российского общества «Знание», направленного на знакомство подрастающего поколения с передовыми российскими технологиями и актуальными профессиями в различных отраслях экономики. Познакомиться с ключевыми тенденциями в креативных индустриях может каждый – Онлайн-урок доступен на профориентационной онлайн-платформе «Лифт в будущее».

Премьера Онлайн-урока состоялась в преддверии Дня молодежи, 27 июня, на профориентационной онлайн-платформе Благотворительного фонда «Система» – «Лифт в будущее» и в сообществе «Лифт в будущее» ВКонтакте. Первые зрители уже узнали, какие сферы включают в себя креативные индустрии, из каких этапов состоит процесс создания одежды, могут ли современные технологии найти отражение в традиционных народных художественных промыслах и куда стоит пойти учиться, чтобы обрести современную творческую профессию.

«Современный российский рынок труда испытывает значительный кадровый голод в большинстве отраслей экономики. В креативных же индустриях, при достаточно высоком предложении работников, существует значительный недостаток высококвалифицированных кадров с достаточным уровнем профессиональных навыков. Лишь половина специалистов в креативных индустриях имеют профильное образование, тогда как постоянное развитие технологий в отрасли требует от них высокого уровня подготовки, в том числе в части цифровых навыков и владения специализированными программами. Потому сегодня особенно важно обращать внимание на раннюю профориентацию, которая может помочь ребятам еще в школе сделать осознанный выбор получаемой специальности. Наш урок, созданный с экспертами Concept Group и Объединения «Гжель» – инструмент такой профориентации, обратиться к которому могут и сами молодые люди, и их родители и педагоги», – рассказала президент Благотворительного фонда «Система», член-корреспондент РАО Лариса Пастухова.

«Популяризация традиционных народных промыслов среди молодежи имеет огромное значение для сохранения и развития культурного наследия нашей страны. Профориентация в креативных индустриях не только помогает раскрыть творческий потенциал молодых людей, но и обеспечивает их востребованность на современном рынке труда. Наши совместные усилия с Concept Group и Благотворительным фондом «Система» направлены на то, чтобы школьники и студенты могли узнать о современных технологиях и профессиях будущего, и это знакомство стало для них первым шагом к осознанному выбору профессии», – отметил генеральный директор OOO «Гжель – художественные мастерские» (Объединение «Гжель») Пётр Сивов.

«Креативные индустрии сегодня особенно остро нуждаются в молодых кадрах – смелых, открытых, готовых к экспериментам, и при этом – высококвалифицированных, имеющих должный уровень навыков и компетенций, в том числе в сфере цифровых технологий. Поэтому для компаний отрасли особенно важно привлекать начинающих специалистов и даже студентов на этапе их обучения, чтобы готовить сотрудников «под себя». Мы в Concept Group уделяем этому очень большое внимание, плотно работая с ведущими профильными учебными заведениями и реализуя различные программы стажировок и практик, которые обеспечивают прекрасный карьерный старт для молодых специалистов. Попадая на стажировку, они встраиваются в реальный бизнес-процесс, погружаясь во все тонкости производства: от создания эскиза до получения готовой продукции. Это позволяет за относительно короткое время освоить такой объем практических знаний и навыков, который зачастую приходится нарабатывать годами», – поделилась Мария Болкунова, HR-директор Concept Group.

Мода, всегда являющаяся отражением общественных изменений и развивающаяся по мере внедрения современных технологий, претерпевала значительные изменения с ходом истории. Обо всех знаковых изобретениях и технологиях, повлиявших на мир моды – от создания швейных машин и синтетических тканей до внедрения 3D-моделирования, зрителям Урока рассказали ведущие.

«Когда я готовилась к Уроку, узнала много интересного о современной моде – над тем, чтобы одежда была не только красивой, но и удобной, трудится огромное количество людей самых разных профессий – от закройщиков, модельеров и фотографов до ИТ-специалистов и аналитиков! А помогают им современные технологии – многое из того, что раньше приходилось делать людям, сегодня делают компьютеры. Моим сверстникам точно будет интересно узнать об этом подробнее, думаю, многие, кто даже не думал о выборе профессии в этой сфере, смогут взглянуть на нее по-новому», – рассказала Даша Первых, ведущая Урока, ученица Школы 2094 из Москвы.

О главных тенденциях, технологических инновациях и актуальных профессиях в креативных индустриях зрителям рассказывают эксперты Урока – представители крупных российских компаний отрасли. А еще – показывают! В рамках выездных сюжетов зрители Уроков вместе с корреспондентами смогли побывать в офисе компании Concept Group и ее креативном пространстве RASKROI, расположенных в Санкт-Петербурге, чтобы увидеть своими глазами, где и как разрабатывается современная одежда и кто работает над ее созданием – от отрисовки до продажи. На вопросы корреспондентов ответили менеджер по внутренним коммуникациям Concept Group Екатерина Кизик и руководитель экспериментального производства Concept Group Андрей Линчевский.

Убедиться, что традиционное – не значит застывшее во времени, смогли корреспонденты, отправившись в Подмосковье, Объединение «Гжель» – современный производственный комплекс, реализующий программу комплексного развития одноименного народного художественного промысла. Вместе с главным художником Еленой Сухоруковой корреспонденты познакомились с его историей, а с художницей Татьяной Хитриной попробовали себя в росписи фарфора кобальтом в рамках мастер-класса – они проходят в Объединении «Гжель» для всех желающих. Пётр Сивов, генеральный директор Объединения «Гжель», рассказал и показал, как в крупнейшей российской компании, производящей гжельский фарфор, участвуют роботы, и какие профессии появляются на производстве с приходом новых технологий, которые, кстати, не всегда требуют умения рисовать.

«Креативные технологии», как и остальные уроки проекта, созданные с ведущими работодателями страны и посвященные технологиям в строительстве, фармацевтике, энергетике и лесной промышленности, доступны на онлайн-платформе «Лифт в будущее» и одноименном сообществе ВКонтакте. Урок будет интересен не только школьникам и студентам, которые смогут познакомиться с востребованными профессиями отрасли и узнать, где продолжить обучение, но и педагогам, которые смогут использовать видео в качестве методического материала для подготовки профориентационных занятий.