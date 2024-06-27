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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Известная таджикская писательница, Гульсифат Шахиди получила медаль имени Джонатана Фраера

editor
By editor
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Гульсифат Шахиди и гости фестиваля.

Гульсифат Шахиди и гости фестиваля

С 22 по 29 июня в Ташкенте (Узбекистан) состоялся 8 международный фестиваль Eurasian Creative Week. В рамках фестиваля в большом холле международного университета TEAM University торжественно прошел Благотворительный Бал, организованный Британским холдингом Silk Road Media Ltd.

Знаковым событием и кульминацией программы Бала стала церемония вручения мемориальных медалей имени Джонатана Фрайера (Великобритания) — писателя, исследователя Евразийской литературы и почетного члена творческого сообщества ECG (London).

Медаль имени Джонатана

Мемориальная медаль им. Джонатана Фрайера

В этом году от Республики Таджикистан к медали была представлена знаменитая и талантливая писательница Гульсифат Шахиди — журналистка, литературовед, прозаик, академик Международной академии развития литературы (МАРЛИ), лауреат многих международных премий.

Награду вручили издатель Hertfordshire Press Марат Ахмеджанов и почетный со-председатель Бала Гульсим Батыр — Президент Tashkent Women International Group.

– Эта медаль символизирует уникальность творчества Гульсифат Шахиди и является еще одним признанием ее литературных достижений, — прокомментировал Марат Ахмеджанов

Мероприятие посетило более 100 представителей дипломатического корпуса и культурного сообщества из различных стран, включая Узбекистан, Казахстан, Россию, США, Великобританию, Индию, Беларусь, Финляндию, Германию, Кыргызстан, Таджикистан и Израиль.

25 июня в большом зале Национальной Библиотеке Республики Узбекистан имени Алишера Навои прошел творческий вечер и презентация новых книг Гульсифат Шахиди, «Ахриман» и «Соседушки», впервые изданных на узбекском языке. На вечере как почетный гость также выступил выдающийся композитор современности, Толибхон Шахиди. Вечер был организован редакцией журнала «Звезда Востока» и Союзом писателей республики Узбекистан.

Это важное признание подчеркивает значимость литературного наследия Таджикистана и его вклад в мировую культуру.

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