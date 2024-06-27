Известная таджикская писательница, Гульсифат Шахиди получила медаль имени Джонатана Фраера

Гульсифат Шахиди и гости фестиваля

С 22 по 29 июня в Ташкенте (Узбекистан) состоялся 8 международный фестиваль Eurasian Creative Week. В рамках фестиваля в большом холле международного университета TEAM University торжественно прошел Благотворительный Бал, организованный Британским холдингом Silk Road Media Ltd.

Знаковым событием и кульминацией программы Бала стала церемония вручения мемориальных медалей имени Джонатана Фрайера (Великобритания) — писателя, исследователя Евразийской литературы и почетного члена творческого сообщества ECG (London).

Мемориальная медаль им. Джонатана Фрайера

В этом году от Республики Таджикистан к медали была представлена знаменитая и талантливая писательница Гульсифат Шахиди — журналистка, литературовед, прозаик, академик Международной академии развития литературы (МАРЛИ), лауреат многих международных премий.

Награду вручили издатель Hertfordshire Press Марат Ахмеджанов и почетный со-председатель Бала Гульсим Батыр — Президент Tashkent Women International Group.

– Эта медаль символизирует уникальность творчества Гульсифат Шахиди и является еще одним признанием ее литературных достижений, — прокомментировал Марат Ахмеджанов

Мероприятие посетило более 100 представителей дипломатического корпуса и культурного сообщества из различных стран, включая Узбекистан, Казахстан, Россию, США, Великобританию, Индию, Беларусь, Финляндию, Германию, Кыргызстан, Таджикистан и Израиль.

25 июня в большом зале Национальной Библиотеке Республики Узбекистан имени Алишера Навои прошел творческий вечер и презентация новых книг Гульсифат Шахиди, «Ахриман» и «Соседушки», впервые изданных на узбекском языке. На вечере как почетный гость также выступил выдающийся композитор современности, Толибхон Шахиди. Вечер был организован редакцией журнала «Звезда Востока» и Союзом писателей республики Узбекистан.

Это важное признание подчеркивает значимость литературного наследия Таджикистана и его вклад в мировую культуру.